Gata, s-a aflat cine este înlocuitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK! Când ajunge noul antrenor

Gata, s-a aflat cine este înlocuitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK! Când ajunge noul antrenor Fotbal extern
SPORT.RO
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Italianul Alessio Lisci este așteptat duminică seară la Salonic pentru a prelua oficial banca tehnică a lui PAOK.

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Alessio LisciPAOK SalonicGreciaRazvan Lucescu
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Potrivit publicației iefimerida.gr, oficialii lui PAOK Salonic au ajuns deja la o înțelegere cu noul tehnician. Singurele aspecte care mai stau în calea oficializării mutării sunt câteva detalii formale. Imediat ce va ajunge la sediul clubului, Lisci va semna contractul. Acesta va ateriza astăzi, la scurt timp după ora 19:00, urmând ca de mâine să înceapă munca la club.

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Razvan lucescu
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Misiune complicată în era post-Lucescu

Împreună cu staff-ul său tehnic, italianul va avea sarcina de a pregăti terenul pentru sezonul următor, în încercarea de a revitaliza un lot care vine după un an fără performanțe notabile pentru club.

Obișnuiți ani la rând cu Răzvan Lucescu, jucătorii și suporterii se află acum în fața unui nou început. Tehnicianul român dăduse identitate echipei și stabilise clar profilul de jucători necesari, iar acum noul principal va trebui să gestioneze această tranziție.

„Așadar, Alessio Lisci este chemat nu doar să acopere golul lăsat de antrenorul român, ci și să câștige încrederea tuturor celor care îl vor urmări îndeaproape de acum înainte”, au scris jurnaliștii eleni despre presiunea de pe umerii noului antrenor

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