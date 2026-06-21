Unul rămâne, altul pleacă! Mourinho s-a decis după bătaia de la Real Madrid dintre Valverde și Tchouameni

Unul rămâne, altul pleacă! Mourinho s-a decis după bătaia de la Real Madrid dintre Valverde și Tchouameni La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a avut parte de un sezon complicat. 

TAGS:
Real MadridJose MourinhoFederico ValverdeAurelien Tchouameni
Din articol

Madrilenii au început stagiunea cu Xabi Alonso pe banca tehnică, însă rezultatele mediocre i-au adus demiterea antrenorului spaniol.

Jose Mourinho a ales între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni

Cicatricea cu care s-a ales Federico Valverde după bătaia cu Aurelien Tchouameni

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În locul său, a fost numit Alvaro Arbeloa, însă antrenorul promovat de la Real Madrid Castilla nu a reușit să facă echipa să funcționeze la nivelul așteptărilor.

Real Madrid a intrat într-o criză la finalul sezonului, iar lipsa rezultatelor de pe teren s-au simțit și în vestiarul madrilenilor. Antonio Rudiger l-a lovit în două rânduri pe Alvaro Carreras, în timp ce Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie în vestiar. În urma incidentului, căpitanul uruguayan de la Real Madrid a ajuns la spital și a rămas cu o cicatrice urâtă.

Între timp, Real Madrid l-a numit pe banca tehnică pe Jose Mourinho, iar ”The Special One” a făcut deja primele mutări importante. Real Madrid i-a oficializat deja pe Bernardo Silva, Marc Cucurella și Ibrahima Konate, dar sunt așteptate și alte mutări pe ”Santiago Bernabeu”.

Presa spaniolă anunță că Jose Mourinho a decis ce se va întâmpla cu Federico Valverde, fotbalistul implicat în bătaia cu Tchouameni, după ce s-a scris că uruguayanul va fi trecut pe lista de transferuri. 

Conform AS.com, Federico Valverde va rămâne la Real Madrid. Conducerea de pe ”Santiago Bernabeu” are mare încredere în starul din Uruguay și nu vrea să de dea curs ofertelor venite din Premier League, mai ales că îl consideră pe Valverde unul dintre jucătorii fundamentali pentru viitorul lui Real Madrid.

În același timp, sursa citată susține că Real Madrid îi va trece pe lista de transferuri pe francezii Aurelien Tchouameni și Eduardo Camavinga.

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