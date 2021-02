Un fost star al Barcelonei critica DUR France Football dupa MEGA SCANDALUL cu Lionel Messi: "Nu au decernat Balonul de Aur si au incercat sa atraga din nou atentia! Este lipsa de respect!"

La inceputul saptamanii France Football a publicat pe coperta o imagine cu Lionel Messi in tricoul lui Paris Saint-Germain.

Aceasta decizie a starnit un val de indignare in Spani si mai ales in Catalunya, jurnalistii de la Mundo Deportivo reactionand dur la aceasta veste.

De asemenea, si fostii fotbalisti ai clubului catalan s-au revoltat. Fostul mare atacant brazilian Rivaldo a spus ca este lipsa de respect fata de Barcelona si Messi ceea ce au facut jurnalistii francezi.

De asemenea, fostul fotbalist al nationalei Braziliei a considerat chiar ca francezii au facut acest lucru pentru a mai iesi putin in evidenta in contextul in care in 2020 celebra publicatie nu a mai acordat trofeul "Balonul de Aur" din cauza pandemiei de coronavirus.

"Respectata revista franceza France Football a decis sa promoveze noua sa coperta folosind o fotografie cu Lionel Messi purtand echipamentul lui PSG si cred ca este foarte incorect si lipsit de respect fata de Barcelona, mai ales la o saptamana distanta de o confruntare epica intre PSG si Barcelona in Liga Campionilor.

Este, de asemenea, lipsit de respect fata de Messi, deoarece asta ii poate dauna, la urma urmei, daca clubul spaniol pierde in fata PSG. Fanii sau presa ar putea sustine ca nu a fost pe deplin devotat echipei; in plus, presiunea de pe umerii lui va fi imensa.

Putem vedea asta ca pe o provocare din partea revistei franceze si pare o greseala clara din partea lor, intrucat sunt o revista respectata la nivel mondial si nu cred ca ar castiga nimic din asta.

Nu stim daca exista contacte intre Messi si PSG, dar chiar daca este adevarat, cred ca Lionel Messi va respecta intotdeauna Barcelona si va da 100% in fiecare meci cat timp este inca sub contract cu clubul, asa ca atitudinea revistei este una cu care nu sunt de acord.

Desigur, stim cu totii cum functioneaza presa sportiva si acest lucru nu este nimic nou in fotbal. Barcelona a fost recent implicata in transferuri care au creat polemici - Antoine Griezmann de la Atletico Madrid sau Braitwhaite de la Leganes - iar aceste tipuri de zvonuri vor continua sa apara, dar ceea ce ma infurie acum este momentul. Intr-o saptamana va exista o confruntare uriasa intre partile implicate ale zvonului, asa ca toti vor avea o presiune mare pe umeri.

France Football nu a decernat Ballon D'Or in 2020 din cauza COVID-19 si poate a incercat sa atraga din nou atentia asupra acestui lucru cu gestul lor, dar, ca revista cu o asemenea reputatie, cred sincer ca nu era necesar intr-un moment atat de important", a spus Rivaldo pentru Betfair.