Zidane este aparat de un fost mare fotbalist al Barcelonei: "Presa este nedreapta cu el! Nu merita asta!"

Real Madrid se afla pe locul doi in La Liga la cinci puncte in spatele rivalilor de la Atletico, dar si cu doua meciuri in plus.

In ultimele cinci etape echipa antrenata de Zinedine Zidane a facut un egal in deplasare cu Osasuna, scor 0-0, si a pierdut pe teren propriu contra lui Levante, scor 1-2.

In acest context, exista tot mai multe critici la adresa antrenorului francez, atat din partea fanilor, cat mai ales din partea presei.

Zidane este insa aparat chiar de rivalii de la Barcelona. Fostul mare atacant al echipei de pe Camp Nou Rivaldo considera ca se pune prea multa presiune pe francez.

De asemenea, fostul 'Balon de Aur' a spus ca Zidane este antrenorul cu care Realul a castigat titlul sezonul trecut si, mai mult, este antrenorul care a adus trei trofee UEFA Champions League la rand pe Santiago Bernabeu.

"Managerul francez al Real Madrid este inca sub presiune din partea presei spaniole in ultimele cateva saptamani si se pare ca Zidane s-a cam saturat, si nu merita asta. A fost campion al Spaniei in sezonul trecut, cu o revenire frumoasa in a doua jumatate a sezonului, asa ca valul de critica din acest moment, cu multe meciuri ramase de jucat, mi se pare putin prea dur.

Mai mult, Zidane are trei titluri de Liga Campionilor in palmares si nimeni nu poate ignora acest lucru. Sincer, nu as fi surprins daca va termina sezonul castigand cel putin un titlu si va parasi apoi clubul in plina glorie", a spus Rivaldo pentru Betfair.