Starul lui Inter reacționează după decizia luată de Cristi Chivu: „M-a făcut mai bun”

Fundașul central traversează o perioadă excelentă la turneul final din Statele Unite ale Americii, reușind victorii importante alături de naționala Elveției. După meciul disputat împotriva Bosniei, pe stadionul SoFi din Los Angeles, jucătorul a aflat chiar în zona mixtă despre prelungirea înțelegerii antrenorului său de la Inter Milano, Cristi Chivu.

„Ah, ce veste bună!”, a spus apărătorul înainte de a urca în autocarul echipei naționale. Întrebat despre impactul pe care antrenorul l-a avut asupra jocului său în ultimul an, fotbalistul a avut doar cuvinte de laudă.

„M-a ajutat să evoluez și m-a transformat într-un jucător mai bun, mai complet. Inter este o școală mare, o universitate care te face să crești din mai multe puncte de vedere. Sunt foarte recunoscător celor care m-au dorit și sunt fericit să rămân pentru a lucra din nou cu acest antrenor”, a transmis Akanji.