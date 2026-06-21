Starul lui Inter reacționează după decizia luată de Cristi Chivu: „M-a făcut mai bun”

Fundașul central traversează o perioadă excelentă la turneul final din Statele Unite ale Americii, reușind victorii importante alături de naționala Elveției. După meciul disputat împotriva Bosniei, pe stadionul SoFi din Los Angeles, jucătorul a aflat chiar în zona mixtă despre prelungirea înțelegerii antrenorului său de la Inter Milano, Cristi Chivu.
„Ah, ce veste bună!”, a spus apărătorul înainte de a urca în autocarul echipei naționale. Întrebat despre impactul pe care antrenorul l-a avut asupra jocului său în ultimul an, fotbalistul a avut doar cuvinte de laudă.
„M-a ajutat să evoluez și m-a transformat într-un jucător mai bun, mai complet. Inter este o școală mare, o universitate care te face să crești din mai multe puncte de vedere. Sunt foarte recunoscător celor care m-au dorit și sunt fericit să rămân pentru a lucra din nou cu acest antrenor”, a transmis Akanji.
Impactul lui Chivu în vestiarul milanezilor
Chiar dacă a lucrat cu nume uriașe în carieră, inclusiv cu Pep Guardiola la Manchester City, fundașul îl apreciază pe Cristi Chivu pentru calitățile sale de comunicator. Potrivit elvețianului, experiența românului ca fotbalist la cel mai înalt nivel reprezintă un avantaj incontestabil în gestionarea vestiarului.
„Consider, în primul rând, că îi înțelege foarte bine pe jucători, deoarece a fost el însuși un fotbalist de cel mai înalt nivel și a trăit aceleași situații pe care le trăim noi acum. În plus, a câștigat multe trofee cu Inter și știe perfect de ce are nevoie clubul. De asemenea, este un antrenor foarte comunicativ și empatic: vorbește des cu noi, jucătorii, și, lucru important, este dispus să ne asculte. Tocmai acest aspect creează o relație excelentă cu noi toți”, a mai zis jucătorul.
Pe lângă relația strict profesională, cei doi împărtășesc și pasiunea pentru fotbalul american. Akanji este fan declarat al echipei Atlanta Falcons, în timp ce Chivu simpatizează cu New England Patriots.
În timpul Cupei Mondiale, stoperul a menționat că păstrează legătura constant cu alți colegi de la formația din Milano prezenți la turneu, precum Hakan Calhanoglu și Denzel Dumfries.