Nice, calificata fara probleme in saisprezecimile Cupei Frantei! Victorie la scor pentru echipa lui Adrian Ursea

OGC Nice s-a impus cu 3-1 in meciul cu Nimes Olympique din Cupa Frantei.

Echipa pregatita de Adrian Ursea a bifat a doua victorie consecutiva, dupa ce pierduse de doua ori, cu Monaco si St. Etienne.

Nice s-a calificat in sasprezecimile Cupei Frantei datorita golurilor inscrise de Rony Lopes (min. 13, 29) si Pierre Lees-Melou (min. 81). Singurul gol al gazdelor a fost inscris de Haris Duljevic, in minutul 36.

In campionat, Nice se afla pe locul 13 in clasament, cu 29 de puncte obtinute in 23 de meciuri jucate.