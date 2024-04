"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona

După meci, pe contul oficial de Twitter al clubului catalan a fost publicată o fotografie cu Raphinha, bucurându-se după goluri în stilul lui Neymar, iar starul brazilian a reacționat cu o serie de emoticoane, ceea ce a stârnit furia fanilor lui PSG.

"Nu-l mai recunoaștem, ne-a părăsit când aveam mai multă nevoie de el", "Nu mai e o legendă pentru noi", "Neymar e un clovn" au scris suporterii campioanei din Ligue 1, în timp ce fanii catalani s-au amuzat de situație: "Nu-i pasă de PSG", "Odată culer, mereu culer", "Încântător".

Neymar deține și acum recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului. În 2017, PSG i-a plătit clauza de reziliere a contractuilui cu FC Barcelona, în valoare de 222 de milioane de euro.

❗Neymar comments on Barcelona's post about Raphinha hitting his celebration against PSG, Neymar's former club. pic.twitter.com/81x3xHSlma