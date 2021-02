Oferta ASTRONOMICA pentru Cosmin Olaroiu! Ce salariu urias ar putea incasa antrenorul daca ramane in China

Cosmin Olaroiu s-a despartit recent de Jiangsu Suning.

Antrenorul roman si-a reziliat contractul cu chinezii alaturi de care a cucerit titlul in prima liga, printre motivele sale fiind si faptul ca oficialii clubului nu au vrut sa faca transferuri cu care sa ii inlocuiasca pe fotbalistii care au plecat de la echipa. Olaroiu nu duce, insa, lipsa de oferte.

Printre cluburile care sunt interesate de transferul antrenorului, se remarca Shanghai SIPG, chinezii fiind dispusi sa-i ofere un salariu urias. Potrivit Fanatik, oficialii clubului care a terminat sezonul trecut pe locul 4 in China ii ofera 8,5 milioane de euro pe an romanului.

Acesta ar fi cel mai mare salariu pe care Olaroiu l-ar castiga pana acum de-a lungul carierei, depasindu-l cu 1,5 milioane de euro pe cel incasat de la Jiangsu Suning.

Cosmin Olaroiu ar putea sa aleaga si sa se intoarca in Arabia Saudita, unde a mai antrenat in sezonul 2007/08, cand a cucerit titlul cu Al Hilal.

Romanul antreneaza in China si in tarile arabe din 2007, de-a lungul timpului cucerind 4 titluri de campion in Emiratele Arabe Unite, cu Al Ahli si Al Ain, unul in Arabia Saudita cu Al Hilal si unul in China, in 2020, cu Jiangsu Suning.