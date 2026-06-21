Alex Băluță a semnat! Fostul jucător de la FCSB revine în România și încasează un salariu uriaș

Extrema în vârstă de 32 de ani a plecat de la FCSB în vara anului trecut, după două sezoane petrecute la echipa patronată de Gigi Becali, în care a cucerit titlul de campion al României de două ori.

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Băluță a fost unul dintre jucătorii importanți din lotul roș-albaștrilor, însă în al doilea său sezon la echipă, fotbalistul a intrat într-un con de umbră după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

Despărțirea de FCSB a fost oficializată în luna august și apoi, imediat, a urmat un transfer neașteptat în MLS, la LAFC. Băluță a rămas însă doar șase luni în Statele Unite ale Americii și a bifat un singur meci la prima echipă. Apoi, Băluță a decis să meargă în Turcia, la Boluspor, unde și-a făcut apariția doar în opt meciuri.

325.000 de euro este cota de piață a lui Alex Băluță, conform Transfermarkt.

Acum, fostul jucător de la FCSB a semnat în Liga 2, cu Poli Timișoara, potrivit Fanatik. Deși a avut mai multe oferte din primul eșalon, Băluță a decis să semneze pe doi ani cu echipa care a promovat în Liga 2 și va evolua sub comanda lui Dan Alexa.

Sursa citată susține că fotbalistul va încasa lunar nu mai puțin de 6.000 de euro, o sumă consistentă ținând cont că Poli Timișoara evoluează în Liga 2.