După ultimele rezultate din etapa a doua din faza grupelor de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, știm primele trei echipe calificate în șaisprezecimile CM și primele trei echipe deja eliminate!

Mexic (Grupa A) și SUA (Grupa D), ambele gazde ale turneului final, și Germania (Grupa E) sunt primele trei echipe calificate matematic în fazele superioare ale Mondialului (șaisprezecimile de finală).

Pe de altă parte, Haiti (Grupa C) și Turcia (Grupa D), echipa care a spulberat visul României de calificare la CM, alături de deziluzia Tunisia (Grupa F) sunt primele trei echipe deja eliminate de la turneul final.

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă 20 iunie:

3 goluri:

Lionel Messi (Argentina), Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania)

2 goluri:

Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Elijah Just (Noua Zeelandă), Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia), Johan Manzambi (Elveţia), Cyle Larin (Canada), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Junior (Brazilia), Matheus Cunha (Brazilia), Brian Brobbey (Olanda), Cody Gakpo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia)

1 gol:

Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Maximiliano Araujo (Uruguay), Ramin Rezaeian (Iran), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Marko Arnautovic (Austria), Ali Olwan (Iordania), Jude Bellingham (Anglia), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Yoane Wissa (RD Congo), Daniel Munoz (Columbia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Ruben Vargas (Elveţia), Granit Xhaka (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia).

Autogoluri:

Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA).