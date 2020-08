"U" Cluj, FCU Craiova si Chiajna au inceput in forta perioada de mercato. Vezi toate mutarile facute de echipele din Liga 2

In divizia secunda s-au facut deja zeci de transferuri, dar s-au cheltuit doar 30.000 de euro!

In esalonul secund a inceput deja perioada de mercato. Desi s-au realizat cateva zeci de transferuri, cluburile nu au cheltuit decat 30.000 de euro, restul mutarilor fiind cu jucatori liberi de contract sau sub forma de imprumut. Singurul transfer pentru care s-a platit o suma de bani este cel al lui Claudiu Apro, capitanul Ripensiei, care a ajuns la FC Miercurea Ciuc in schimbul a 30.000 de euro. Deocamdata, cele mai bune mutari par sa fi fost facute de cluburile "U" Cluj, FCU Craiova 1948 si Concordia Chiajna, dar altele urmeaza sa fie anuntate in saptamanile urmatoare.

CHINDIA TARGOVISTE

Veniri: -

Plecari: Daniel Novac ("U" Cluj / liber de contract), Filip Dangubici (NK Celje / liber de contract), Alin Dudea (Dinamo / imprumut incheiat), Alexandru Piftor (FC Botosani / imprumut incheiat), Robert Neciu (Viitorul Constanta / imprumut incheiat), Ovidiu Bic (CSU Craiova / imprumut incheiat)

FC RAPID 1923

Veniri: Alin Demici (FC Olt Slatina / imprumut incheiat), Gabriel Dodoi (CSM Resita / imprumut incheiat), Antonio Nita (Progresul Spartac / imprumut incheiat), Alexandru Catrici, Alexandru Achiriloaiei, Matei Babaua (Pandurii / imprumuturi incheiate), Adrian Neacsu (Foresta Suceava / imprumut incheiat), Gabriel Toma (Dunarea Calarasi / imprumut incheiat)

Plecari: Hristos Vadasis (CSU Craiova / imprumut incheiat), Mihai Popa (Astra Giurgiu / imprumut incheiat), Geani Cretu (Dinamo / imprumut incheiat)

PETROLUL

Veniri: Andrei Rus (Gloria Buzau / imprumut incheiat), Alexandru Chirita (liber de contract)

Plecari: Sergiu Arnautu (Concordia Chiajna / liber de contract), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias / 15.000 euro)

TURRIS TURNU MAGURELE

Veniri: -

Plecari: Florian Haita (Viitorul Constanta / imprumut incheiat), Dragos Petrisor (Dinamo / imprumut incheiat), Daniel Valsan (Sport Team Bucuresti / imprumut incheiat)

UNIVERSITATEA CLUJ

Veniri: Gabriel Tamas (Astra Giurgiu / liber de contract), Laurentiu Bus (CSM Resita / liber de contract), Daniel Novac (Chindia / liber de contract), Vlad Mutiu (Farul / liber de contract), Marius Coman (CSM Resita / imprumut incheiat), Alexandru Negrean (Academia Hagi / imprumutat), Adrian Micas (Comuna Recea / imprumut incheiat), Mihai Cohan (Comuna Recea / imprumut incheiat)

Plecari: Andrei Muresan (retras din activitate), Sebastian Mailat (CFR Cluj / imprumut incheiat), Cosmin Dur-Bozoanca (Viitorul / imprumut incheiat), Dragos Penescu (FC Botosani / imprumut incheiat), Rares Takacs (FC Miercurea Ciuc / liber de contract), Vlad Mihalcea (contract reziliat)

SCM GLORIA BUZAU

Veniri: Ciprian Petre (CSM Focsani / imprumut incheiat), Cristian Danci (CSM Resita / imprumut incheiat), Madalin Calu (CSM Resita / imprumut incheiat), Alexandru Barna (CSM Ceahlaul / imprumutat)

Plecari: Bogdan Chipirliu (CSA Steaua / liber de contract), Bogdan Gavrila (Otelul Galati / liber de contract), Alexandru Git (FCU Craiova / liber de contract), Andrei Rus (Petrolul / imprumut incheiat), Ciprian Perju (Viitorul Constanta / imprumut incheiat), Calin Tudose, Cristian Andrei (FCSB II / imprumuturi incheiate), Gabriel Nedelea (Academia Hagi / imprumut incheiat), Andrei Ignat (Olimpia Rm. Sarat / imprumut incheiat), Alexandru Dinca (Dunarea Calarasi / imprumut incheiat), Adrian Chica-Rosa (FC Botosani (imprumut incheiat)

FC FARUL 1920 CONSTANTA

Veniri: Marius Chindris (Viitorul Selimbar / liber de contract), Andrei Banyoi (Soimii Lipova / liber de contract), Aurel Pirciu (FCSB II / imprumutat), Vlad Serbanescu (FCSB II / imprumutat)

Plecari: Baudouin Kanda (Concordia Chiajna / liber de contract), Vlad Mutiu ("U" Cluj / liber de contract), Madalin Martin, Iulian Carbela (contracte incheiate), Dimciu Halep, Marius Leca (Viitorul Constanta / imprumuturi incheiate), Tudor Moldovan, Alexandru Nicola, Stefan Cana, Daniel Toma, Laurentiu Ardelean, Mihailo Mitrev (FCSB II / imprumuturi incheiate)

CONCORDIA CHIAJNA

Veniri: Nicolas Gorobsov (FC Voluntari / imprumut incheiat), Sergiu Arnautu (Petrolul / liber de contract), Baudouin Kanda (Farul / liber de contract), Ionut Biceanu (Astra Giurgiu / liber de contract), Alexandru Chereches (ASU Poli / liber de contract), Daniel Isvoranu (Phoenix Ulmu / imprumut expirat)

Plecari: Alexandru Greab (Sepsi / liber de contract), Michael Odibe (US Poggibonsi / liber de contract), Bilal Bari, Ciprian Gliga, Petre Ivanovici, Karim Safsaf, Ventsislav Hristov, Nivaldo (contracte incheiate), Andrei Tarvoveanu (Viitorul Constanta / imprumut incheiat), Andrei Burlacu (CSU Craiova / imprumut incheiat), Florin Borta (imprumut incheiat)

FCU CRAIOVA 1948

Veniri: Andrei Ciolacu (Avezzano Calcio / liber de contract), Valentin Munteanu (Gloria Buzau / liber de contract), Dragos Albu (FC Utrecht U21 / liber de contract), Jeremy Huyghebaert (Mouscron / liber de contract), Andrea Compagno (SP Tre Fiori / liber de contract), Marian Anghelina (CS Mioveni / liber de contract), Alexandru Git (Gloria Buzau / liber de contract), Calin Cristea (CSM Resita / liber de contract), Radu Cristiu (FC Hermannstadt / liber de contract), Catalin Albu (Academia Hagi / liber de contract), Samuel Luica (ACSO Filiasi / imprumut incheiat), Robert Popa (Flacara Horezu / imprumut incheiat)

Plecari: Kevin Trabalka (Soimii Lipova / liber de contract), Constantin Grecu (Pandurii / liber de contract), Robert Tudor (CSM Alexandria / imprumutat), Ovidiu Dananae (retras din activitate), Claudiu Dragu, Samuel Luica (contracte reziliate)

METALOGLOBUS BUCURESTI

Veniri: -

Plecari: Valentin Ghenovici, Robert Geanta (CSM Focsani / liberi de contract), Florin Plamada (FC Botosani / liber de contract), Paulian Banu, Alexandru Duminica, Raul Gavirlita, Radu Chiriac (Astra Giurgiu / imprumuturi incheiate), Radu Zamfir, Ianis Stoica (FCSB II / imprumuturi incheiate), Vladut Vlad (Dinamo/ imprumut incheiat)

ASU POLI TIMISOARA

Veniri: Victor Lolea (CSM Resita / liber de contract), Mario Contra, Vlad Bate (ASU Poli Timisoara / liberi de contract), Claudio Kiala (CSM Lugoj / imprumut incheiat), Artiom Zabun (CSM Focsani / imprumut incheiat), Adrian Lazar, Razvan Pitigoi (CS Ghiroda / imprumuturi incheiate)

Plecari: Alexandru Chereches (Concordia Chiajna / liber de contract), Cristian Dros (Spartaks Jurmala / liber de contract), Alin Manea (CSU Craiova (imprumut incheiat), Radu Motreanu (ACS Poli Timisoara / imprumut incheiat), Mihai Hecko (Ripensia / liber de contract)

DUNAREA CALARASI

Veniri: Teodor Caragea (CSM Resita / liber de contract), Alexandru Dinca (Gloria Buzau / imprumut incheiat), Ionut Alexandru (promovat de la echipa U19)

Plecari: Georgian Honciu, Mediop Ndiaye (FC Arges / liberi de contract), Alexandru Sabangeanu (Academia Hagi / imprumut incheiat), Gabriel Toma (FC Rapid 1923 / liber de contract), Alexandru Sirbu (CSU Craiova / imprumut incheiat), Claudiu Veres (Sepsi / imprumut incheiat), Robert Boboc (Astra Giurgiu / imprumut incheiat), Bogdan Jica (Gaz Metan Medias / imprumut incheiat)

RIPENSIA TIMISOARA

Veniri: Nenad Lalici (FK Alfa Modrica / liber de contrcat), Haralambie Mociu (Foresta Suceava / imprumut incheiat)

Plecari: Claudiu Apro (FC Miercurea Ciuc / 30.000 euro), George Monea (Viitorul Selimbar / liber de contract), Caius Lungu (CSM Resita / liber de contract), Mihai Hecko (ACS Poli Timisoara / liber de contract), Florin Dobie (Soimii Lipova / imprumutat), Vlad Chera (Viitorul Constanta / imprumut incheiat), Andrei Tinc, Ionut Gavrila (contracte incheiate)

PANDURII VIITORUL TG. JIU

Veniri: Razvan Gunie (Luceafarul Oradea / imprumut incheiat)

Plecari: Gabriel Preoteasa (CSM Focsani / liber de contract), Alexandru Negrean (Academia Hagi / imprumut incheiat), Claudiu Baciut (FCSB II / imprumut incheiat)

CSM RESITA

Veniri: Deivydas Matulevicius (Glentoran / liber de contract), Caius Lungu (Ripensia / liber de contract), Robert Boboc (Astra Giurgiu / imprumut), Vlad Chera (Viitorul Constanta / imprumutat)

Plecari: Laurentiu Rus ("U" Cluj / liber de contract), Calin Cristea (FCU Craiova / liber de contract), Victor Lolea (ASU Poli / liber de contract), Teodor Caragea (Dunarea Calarasi / liber de contract), Marius Coman ("U" Cluj / imprumut incheiat), Bogdan Szijj (FC Voluntari / imprumut incheiat), Madalin Calu (Gloria Buzau / imprumut incheiat), Rares Ispas (CFR Cluj / imprumut incheiat), Alin Tegle (CSU craiova II / imprumut incheiat), Cristian Danci (Gloria Buzau / imprumut incheiat), Gabriel Dodoi (FC Rapid 1923 / imprumut incheiat), Alin Dudea (Dinamo / imprumut incheiat), Alexandru Manea, Fernando Dobre (contracte incheiate)

FC MIERCUREA CIUC

Veniri: Claudiu Apro (Ripensia / 30.000 euro), Rares Takacs ("U" Cluj / liber de contract), David Bor (Paksi FC / liber de contract), Norbert Janos (Comuna Recea / liber de contract), Adrian Perenyi (Academica Clinceni / liber de contract), Szabolcs Kovacs (CS Hunedoara / imprumut incheiat), Robert Iakab (Odorheiul Secuiesc / imprumut incheiat)

Plecari: Adrian Majzik (Kazincbarcika SC / liber de contract), Carlo Erdei (Kaposvar / liber de contract), Martin Takacs (Mosonmagyarovar / liber de contract), Barna Bajko (retras din activitate), Raul Palmes (Honved / imprumut expirat), Yasin Hamed (Sepsi / imprumut incheiat), Salvatore Marrone (FCSB II / imprumut incheiat), Szilard Magyari (Akademia Puskas II / imprumtu incheiat)

PANDURII LIGNITUL TG. JIU

Veniri: Constantin Grecu (CSU Craiova / liber de contract), Sebastian Velcota (Cetate Deva / liber de contract), Alexandre Castaing (Orange County SC / liber de contract), Emmanuel Okeke (NK Sesvete / liber de contract), Andrei Plesa, Boris Zlatarici, Prince Buaben (fara angajamente)

Plecari: Matei Babaua, Alexandru Achiriloaiei, Alexandru Catrici (FC Rapid 1923 / imprumuturi incheiate), Alexandru Bodea (FCSB II / imprumut incheiat), Bogdan Danaricu, Kazuki Takahashi (contracte incheiate)

AEROSTAR BACAU

Veniri: -

Plecari: Razvan Gorovei (CSM Focsani / liber de contract), Horia Ilie (C Ardealul Cluj / imprumut incheiat), Vlad Danale (Poli Iasi / imprumut incheiat)

CS MIOVENI (posibil*)

Veniri: -

Plecari: Marian Anghelina (FCU Craiova / liber de contract), Marian Serban, Raul Hreniuc (CSU Craiova / imprumuturi expirate)

* CS Mioveni trebuie sa joace barajul de promovare/ mentinere in Liga 1, impotriva ocupantei locului 12 din prima divizie. Alaturi de Chindia, din Liga 1 ar trebui sa mai retrogradeze direct inca o echipa, Dinamo aflandu-se acum pe penultima pozitie in play-out. In aceasta saptamana au loc si meciurile pentru promovarea in Liga 2, respectiv Mostistea Ulmu - Unirea Slobozia, Progresul Spartac - CSM Slatina si Minaur Baia Mare - Comuna Recea.