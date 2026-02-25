În prima manșă din play-off-ul Europa League, pe Toumba, grecii au pierdut cu 1-2 în fața lui Andrei Ionuț Radu și compania.

Antrenorul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu , a anunţat lotul pentru meciul de joi cu Celta Vigo, de pe Estadio Balaidos (ora 22:00).

Probleme mari de lot pentru Lucescu junior: 9 jucători sunt OUT

La PAOK, Georgios Giakoumakis revine în lot după ce a ratat prima manşă din cauza suspendării, dar niciun alt jucător care a ratat prima manşă din cauza accidentărilor nu este inclus.

Astfel, talentatul mijlocaş ofensiv Giannis Konstantelias, starul bulgar Kiril Despodov, grecul Dimitris Pelkas, croaţii Luka Ivanusec şi Dejan Lovren, francezul Soualiho Meite, veteranul brazilian Tyson şi portarul ceh Jiri Pavlenka nu vor fi disponibili pentru meciul de pe Balaidos.

Lucescu va fi, de asemenea, lipsit de sârbul Andrija Zivkovic, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Ce a spus Răzvan Lucescu după meciul tur

”Nu este momentul să ne felicităm pentru felul în care am pierdut. E bine că, în astfel de circumstanțe, pot spune că am văzut combativitate și reacție în repriza secundă.

Există o diferență între defensivă și centru. Cred că în prima repriză am avut poziții bune, dar în două faze nu am reacționat bine. Ce ne lipsește atunci când câștigăm mingea este încrederea și curajul de a juca în atac. Am încercat doar să... salvăm mingea și astfel le-am dat oportunitatea să o corecteze.

În a doua repriză, au pierdut mingi și prospețime. Am lăsat în urmă anxietatea și am jucat diferit. Am fi putut pierde cu 0-3, dar am egalat și în final, la 2-2. Nu am creat nimic în prima repriză, pentru că ne-a lipsit prima pasă și nu am avut încrederea să jucăm ofensiv, nu am avut pozițiile potrivite. Aveam nevoie de un jucător care să fie printre linii și să joace pasele corect, un zece

Trebuie să fim solizi și să avem mingea, să atacăm diferit și să exploatăm golurile. Sunt încrezător în calificare, aștept o reacție foarte bună din partea jucătorilor mei. Nu s-a pierdut nimic, până în ultimul moment. Mergem acolo să luptăm”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.