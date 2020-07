Se pregatesc de EUROPA! Adversara FCSB-ului din Cupa Romaniei a anuntat doua TRANSFERURI: contract pe doi ani pentru fundasul dat afara de Gigi Becali

Sepsi OSK a anuntat transferurile lui Bogdan Mitrea (32 de ani) si Alexandru Greab (28 de ani).

Adversara FCSB-ului din finala Cupei Romaniei a anuntat primele doua transferuri pentru sezonul viitor.

Ardelenii au ajuns la un acrod cu portarul Alexandru Greab si fundasul Bogdan Mitrea. Ambii au semnat o intelegere pentru urmatorii doi ani.

Bogdan Mitrea a evoluat in ultimul sezon pentru Spartak Trnava, unde a reusit sa inscrie 8 goluri in 28 de partide.

Mitrea semna in 2016 cu FCSB, sub forma de imprumut de la Ascoli, insa dupa doar 6 luni a fost dat afara de Gigi Becali. Doar 9 aparitii a strans fundasul in tricoul ros-albastrilor.

Mitrea a mai evoluat in cariera la Turda, Iasi, Viitorul, Ascoli, AEL Limasol, Doxa Katokopias si Spartak Trnava.

Alexandru Greab a fost adus de la Concordia Chiajna. Portarul a mai evoluat pentru Gloria Bistrita si Gaz Metan.