Seicii dau prima lovitura MONDIALA pe piata transferurilor! OFICIAL: Ce jucator dorit de milionarii planetei a semnat cu City

Manchester City a reusit sa-i aduca un inlocuitor lui Sane.

Guardiola si-a intarit echipa cu Ferran Torres, jucatorul in varsta de 20 de ani al Valenciei, care a semnat un contract valabil pana in 2025.

City a platit 23 de milioane de lire plus bonusuri pentru acest transfer.

"Sunt atat de fericit sa ma alatur lui City. Fiecare jucator doreste sa joace in echipe de atac, iar Manchester City este unul dintre cele mai ofensive din fotbalul mondial.

Pep incurajeaza un stil cu adevarat deschis, agresiv, pe care il iubesc, iar el este un manager cu un istoric dovedit de imbunatatire a jucatorilor. Este un vis de-al meu care el sa-mi supravegheze dezvoltarea.

City a castigat o multime de trofee in ultimii 10 ani si sper sa pot juca un rol in continuarea acestor succese", a declarat Torres imediat dupa oficializarea transferului, potrivit site-ului lui Manchester City.

Tanarul in varsta de 20 de ani a adunat in acest sezon 44 de aparitii in tricoul Valenciei, reusind 6 goluri si 7 pase decisive. Oficialii lui City considera ca Torres poate juca pe ambele aripi si care are un ritm cu care-i poate invinge pe multi dintre adversari.

Pe langa el, Guardiola ii mai doreste in echipa pe Adama Traore, jucatorul lui Wolverhampton, Kingsley Coman, de la Bayern, si Leon Bailey, jamaicanul lui Bayer Leverkusen.

In plus, potrivit The Guardian, City este foarte aproape de a semna cu Nathan Ake, aparatorul lui Bournemouth pentru care "cetatenii" sunt dispusi sa plateasca 40 de milioane de lire.