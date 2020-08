UTA pregateste primele transferuri importante pentru Liga 1! Ce jucatori din playoff vor semna in zilele urmatoare!

UTA Arad a obtinut promovarea in Liga 1 dupa 12 ani.

Antrenorul Laszlo Balint trebuie sa pregateasca o echipa puternica in incercarea de a face o figura frumoasa in urmatorul sezon.

In acest sens, aradenii au in vedere transferuri ale unor jucatori care au experienta in prima liga.

Potrivit ProSport, printre fotbalistii care vor ajunge in aceasta vara la UTA se numara Nelut Rosu, Ioan Hora si Vlad Morar. Negocierile cu acestia au avut deja loc si nu mai este nevoie decat de semnaturile sportivilor pe contracte.

Ioan Hora este singurul dintre cei 3 care a mai jucat la UTA. El se va intoarce acum la Arad dupa ce a jucat timp de 12 ani la echipe precum Gloria Bistrita, CFR Cluj, ASA Targu Mures, Pandurii, FCSB si Gaz Metan Medias.

Vlad Morar este in prezent la FC Voluntari, de-a lungul carierei el evoluand si pentru "U" Cluj, Petrolul Ploiesti, Rapid, ASA Targu Mures si Viitorul, in timp ce Nelut Rosu, care s-a despartit recent de Gaz Metan, a mai trecut pe la Concordia Chiajna, FC Botosani, CFR Cluj, Viitorul si Astra.

Recent au aparut zvonuri si despre un posibil transfer al lui Tucudean la UTA, insa Balint a clarificat la finalul meciului cu FC Arges acest lucru: "Nu s-a pus niciodata problema de transferul lui George Tucudean, nu pentru ca nu il dorim, dar pentru ca am fost focusati pentru indeplinirea obiectivului."