Dinamo, aproape sa dea lovitura pe piata transferurilor! Echipe din Bundesliga, dar si CFR si Craiova au pus ochii pe cel mai bun om al 'cainilor'

Deian Sorescu (22 ani) este unul dintre jucatorii de baza ai lui Dinamo, insa ar putea pleca in aceasta vara din Stefan cel Mare.

Fotbalistul a facut cel mai bun sezon al carierei, in ciuda situatiei delicate de la Dinamo, iar acum s-ar pregati de un transfer important. Atat echipele care s-au luptat la titlu in acest sezon, CFR si Craiova, cat si cluburi din Germania si Rusia se bat pentru semnatura jucatorului.

Conform Gazetei Sporturilor, Negoita ar fi stabilit deja ca vrea sa il vanda pe Sorescu, iar acum asteapta o oferta potrivita pentru fotbalist. Cu toate astea, cei din DDB nu ar fi tocmai incantati de plecarea tinerilor de la echipa, mai ales ca se bazau pe Sorescu pentru a construi echipa in jurul lui in sezonul urmator.

Suporterii din DDB au cerut, totusi, ca in cazul in care unul dintre fotbalistii tineri este vandut, atunci suma transferului sa se ridice la un milion de euro, plus un procent de 20% bonus in cazul unui transfer ulterior.

Clubul ar cere in jurul sumei de 500 000 de euro pentru Sorescu, in contextul pandemiei, insa cluburile care stiu situatia lui Dinamo ar cauta sa profite si sa obtina o suma mai mica.

In acest sezon, Sorescu a jucat in 36 de meciuri pentru Dinamo, a inscris 10 goluri si a oferit 10 pase de gol.