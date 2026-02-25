Moment delicat pentru Cristi Chivu pe banca Interului! Pentru că, după un sezon remarcabil în Serie A, în care echipa sa are deja o mână pe titlu, eliminarea din Champions League, în play-off-ul optimilor, a fost un duș rece.

Faptul că Inter a părăsit competiția cu o dublă înfrângere, în fața unei echipe care poate fi catalogată oricum, numai o forță continentală nu, a mărit dezamăgirea eliminării. Iar după returul cu Bodo/Glimt (Norvegia), presa italiană a fost fără milă cu Chivu! Așa se explică și analiza acidă publicată de TuttoMercatoWeb, sub semnătura lui Yvonne Alessandro.

„Inter nu mai pățise așa ceva din sezonul 2020-2021!“

Jurnalista din Italia l-a pus pe Chivu într-o postură neplăcută, făcând o comparație între el și predecesorul său, Simone Inzaghi.

„În ciuda unui parcurs remarcabil din campionat, cu un avans de 10 puncte față de AC Milan, Inter a părăsit Champions League cu capul jos. În cele două manșe cu Bodo/Glimt, echipa a făcut niște erori de neiertat! Pe scurt: Inter a fost o echipă fără determinare, mai ales în atac. Și acum vine vestea cu adevărat tristă: Inter a fost eliminată din Champions League! Ultima dată când s-a întâmplat așa ceva, înainte de optimi, a fost în sezonul 2020-2021, când formatul competiției era cu mai multe grupe. Atunci, Antonio Conte era pe bancă. Acum, Chivu a <<pătat>> sezonul acesta prin eliminarea prematură din Ligă, o competiție în care Simone Inzaghi n-a eșuat atât de repede niciodată! Acum, Inter reia lupta în campionat, dar și în Cupa Italiei. În ambele competiții, trofeele pot fi câștigate, în continuare“, a notat Yvonne Alessandro.