Schimbare RADICALA a lui Gigi Becali! Cum va face patronul FCSB transferurile de acum si cati bani a PIERDUT la club: "Esti prea prost sa faci asta!"

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea sa le faca la FCSB.

Daca in trecut nu se uita la bani atunci cand transfera jucatori, Gigi Becali si-a schimbat politica de transferuri din cauza sumei mari de bani pe care a 'pierdut-o' investind la club, sub forma de imprumut.

Intrebat daca ia in calcul un posibil transfer al lui Djokovic la FCSB, patronul ros-albastrilor sa raspuns sincer.

"Aud de la voi, pana acum nu am auzit. Noi avem 8 mijlocasi cred, dar Djokovic e jucator bun. Nu pot sa va spun voua. In ce priveste transferurile, mi-e si mie teama, nu se stie ce se intampla cu lumea.

Nu dau bani deloc pe transferuri. Sunt 11 milioane, am mai dat si jumatate de milion acum cateva zile pentru Adrian Petre.

Am 11.5 milioane de euro care sunt imprumutati de mine la FCSB, am ajuns la prea multi, am crezut ca sunt 5-6 milioane. Am ajuns la 11.5 milioane, sa dai undeva si sa nu ii mai scoti, e nebunie, nu ca e nebunie esti prea prost sa faci asa ceva", a spus Gigi Becali la PRO X.