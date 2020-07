Cicaldau poate ajunge in aceasta vara in Serie A! Craiova cere 10 milioane de euro, altfel il tine pentru atacarea Champions League

Mai multe echipe importante din Italia se lupta pentru mijlocasul Craiovei, care poate deveni cel mai scump transfer din istoria clubului oltean.

Mijlocasul central cumparat de Craiova de la Viitorul, in iulie 2018, in schimbul a 750.000 de euro, a intrat pe listele de achizitii ale mai multor echipe din Serie A. Directorii sportivi ai acestora au cerut mai multe informatii de la Cristiano Bergodi, actualul antrenor al Craiovei, Devis Mangia, fostul technician al oltenilor si actualul selectioner al Maltei, Pietro Chiodi, impresarul sau italian, angajati ai FRF si alti oameni de fotbal din Romania, dar si de la jucatori romani care evolueaza in Italia.

Lazio, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Sampdoria, Sassuolo, FC Torino, Benevento (promovata in Serie A) si Monza (echipa lui Silvio Berlusconi, promovata in Serie B, cu ambitii pentru Serie A) si-au trimis scouterii sa il urmareasca sau au trimis colaboratori romani la mai multe meciuri din actuala stagiune. Daca Craiova va castiga campionatul, pretul stabilit de club pentru Cicaldau va fi de 10 milioane de euro plus bonusuri de performanta. Insa, vanzarea sa in acesta vara va depinde de banii incasati de cluburile interesate din vanzarea unor fotbalisti din lot, precum si de disponibilitatea "alb-albastrilor" de a-l lasa sa plece inaintea preliminariilor Champions League sau de a accepta esalonarea platii. La 10 milioane de euro, el ar deveni cel mai scump fotbalist din istoria fotbalului oltean, inaintea lui Alexandru Mitrita (NY City FC / 8 mil. euro), Andrei Ivan (FK Krasnodar / 3 mil. euro) si Alexandru Baluta (Slavia Praga / 2.65 mil. euro).

Alexandru Cicaldau (23 ani) are 13 meciuri si 2 goluri pentru nationala U21, cu care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019. El a debutat si pentru nationala de seniori, pentru care are deja 6 selectii. In acest sezon, a bifat 38 de meciuri si 15 goluri in tricoul Craiovei, in toate competitiile. El este cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, poate juca ca mijlocas central, mijlocas central ofensiv si mijlocas dreapta. Cicaldau s-a format la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” si a debutat la seniori pentru Viitorul Constanta (49 meciuri, 1 gol), clubul constantean detinand inca un procent de 15% dintr-un viitor transfer. In palmaresul sau se regasesc titlul in Liga 1 (2016-2017), doua Supercupa Romaniei jucate (2017, 2018) si un loc in Echipa Sezonului din Liga 1 (2018-2019).