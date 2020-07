INTERZIS la TRANSFERURI pentru urmatoarele 3 sezoane! Cum poate evita Gigi Becali DEZASTRUL: patronul FCSB-ului, obligat sa achite o suma URIASA

Gigi Becali este obligat sa plateasca 500.000 de euro lui Esbjerg, echipa care a dat FCSB in judecata.

Transferul lui Adi Petre la FCSB este un adevarat cosmar pentru Gigi Becali. Patronul ros-albastrilor nu doar ca este nemultumit de prestatiile atacantului, dar va trebui sa plateasca si o suma uriasa pentru a scapa de o interdictie drastica din partea FIFA.

Oficialii echipei daneze au dat FCSB in judecata si au castigat procesul de la FIFA. Ros-albastrii trebuie sa achite 500.000 de euro pentru transferul lui Adi Petre, iar suma va trebui achitata in maximum o luna si jumatate.

Potrivit Gazetei, daca FCSB nu isi va plati datoria, echipa ar urma sa primeasca inderdictia de a mai aduce jucatori in urmatoarele trei ferestre de transferuri!

2 goluri a dat Adi Petre in cele 12 meciuri jucate la FCSB. Atacantul a fost criticat in mai multe randuri de Gigi Becali, iar in ultimele trei partide a fost schimbat la pauza.

1.1 milioane de euro este cota fotbalistului, potrivit Transfermarkt.