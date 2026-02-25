După 13 etape, CFR Cluj era out din cupele europene și se situa pe poziția a 12-a în clasament Superligii României, în timp ce FCSB era pe locul 12, dar angrenată în același timp în grupa unică UEFA Europa League.

”Ce ați avut voi și nu are FCSB?” Conducerea lui CFR Cluj a explicat cum a ajuns echipa pe loc de play-off

CFR Cluj a suferit schimbări majore în actuala stagiune, de la bancă, până la conducere. Ardelenii l-au schimbat pe Dan Petrescu cu Andrea Mandorlini și pe Mandorlini cu Daniel Pancu.

Iar în ceea ce privește postul de președinte, Iuliu Mureșan a revenit la cârma din Gruia, după ce a plecat Cristi Balaj.

Într-un interviu oferit reporterului Pro TV Miruna Pop, Iuliu Mureșan a fost întrebat, printre altele, și despre o paralelă cu FCSB, în contextul în care CFR Cluj a reușit să ajungă pe loc de play-off după un sezon modest, iar FCSB e momentan pe 7.

”(n.r. Ce a avut CFR și nu are FCSB, pentru că se spune că FCSB are cel mai bun lot din Superligă) Și FCSB, ca noi, a avut probleme, și că a participat în cupele europene.

Pe noi ne-a afectat înfrângerea din Suedia și lucrurile au mers rău atunci. Sigur, am venit și am reușit să schimbăm lucrurile. Am reușit să îndepărtăm niște jucători care aveau salarii mari și erau exemplu negativ în lot.

Erau și nemulțumiți că nu jucau, probabil se gândeau că dacă au salariu mare trebuie să joace. Dar nu e adevărat, joci dacă ești în formă.

Am reușit să rezolvăm aceste probleme și se vede și în exprimarea echipei și în punctele echipei și în locul pe care stăm azi. Dar, nu am făcut nimic, dacă nu mai obținem o victorie sau două ca să fim în play-off”, a spus Mureșan.