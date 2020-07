BREAKING NEWS | Dinamo a facut TRANSFERURI in izolare! Doi fotbalisti ar putea semna zilele urmatoare si sunt gata sa JOACE pentru a salva echipa! Ce se intampla cu Multescu

Dinamovistii lucreaza din izolare!

Directorul general Ionel Danciulescu spune ca Multescu va avea la dispozitie mai multi pusti de la echipa U19. Mamoutou N'Diaye si Ioan Filip, jucatori care nu mai au contract cu Dinamo in acest moment, sunt si ei luati in calcul. Clubul vrea sa le propuna noi acorduri avand in vedere situatia dificila a 'cainilor'. Multescu nu pleaca, anunta Danciulescu.

"Am completat lotul cu niste juniori, au fost testati azi de coronavirus. Putem sa ne salvam, sa scoatem clubul din situatia asta grea. A fost o idee a domnului Multescu sa plece, dar a fost ceva pe moment, cred ca are metodele lui sa salveze corabia asta. Trebuie sa fim puternici, uniti, cu siguranta vom ramane in prima divizie. Eu trebuie sa fiu pozitiv", a spus Danciulescu la Digisport.

Oficialul a detaliat si situatia echipei in acest moment. Fotbalistii vor fi retestati duminica, iar de luni ar putea relua antrenamentele:

"Avem 3 jucatorii internati, ceilalti fotbalisti sunt toti acasa, nu putem sa ne antrenam. Duminica vom avea o noua testare, sa speram ca dupa aflarea rezultatelor sa incepem sa ne antrenam din nou. Doar duminica trebuie sa facem testul, daca va fi negativ pentru toata lumea putem sa incepem antrenamentele. Va trebui sa ne descurcam fara jucatorii bolnavi o lunga perioada de timp, mare parte din ei erau titulari. Mergem la Saftica, la baza, duminica. Vor veni acolo cei care ne testeaza si asteptam rezultatele".