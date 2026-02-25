Antrenorii și, în general, oamenii de sport din țară, care se plâng de criticile presei românești, ar trebui să vadă acum modul în care presa italiană tratează eliminarea Interului din Champions League. Adică, fără milă și fără a menaja pe cineva!

Atenție: în cazul Interului, vorbim despre o formație care e lider în Italia, foarte aproape de titlu când mai sunt 12 etape, și în cursă pentru cucerirea trofeului în cupă. Și, totuși, în ciuda unui parcurs excelent, în două competiții, eliminarea din Champions League a adus un val uriaș de critici asupra Interului. Ce-i drept, formația milaneză a părăsit acum competiția, în play-off-ul optimilor, după dubla cu Bodo/Glimt (Norvegia), în condițiile în care, anul trecut, Inter a jucat finala Champions League.

Așa se explică, parțial, faptul că jurnaliștii italieni sunt necruțători acum. Atât cu Inter, cât și cu antrenorul ei, Cristi Chivu.

„Inter a fost eliminată pentru că a jucat rău în ambele manșe!“

În această dimineață, editorialistul TuttoMercato Web, Fabrizio Biasin, a publicat un text dur, în care a atins, la rândul său, eșecul milanezilor în cele două confruntări cu Bodo/Glimt.

„Inter a fost eliminată din Champions League, în play-off-ul optimilor, de Bodo. Bodo, nu Barcelona legendară a lui Guardiola de pe vremuri! Iar Bodo a meritat calificarea. Inter a pierdut cel mai important trofeu din acest sezon, pentru că a jucat rău în ambele manșe. Iar asta e o veste teribilă pentru fotbalul italian. Fără ca ea să fie una surprinzătoare. Așa sunt echipele noastre, pot ajunge la un sfert de finală (n.r. – în Champions League), dacă totul decurge bine, dar nu și mai sus. În ultimii ani, Inter își obișnuise fanii cu calificări în finale. Au fost însă excepții de la regulă (n.r. – pentru fotbalul italian) și cine știe cât timp va trece până vom mai avea astfel de rezultate? Vestea bună pentru Inter e că poate băga această eliminare nefericită sub preș, câștigând campionatul. Adică, principalul obiectiv de acum înainte“, a notat editorialistul de la TuttoMercatoWeb.