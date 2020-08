Sa vina BRAZILIENII! Mircea Lucescu pregateste noile STARURI din FOTBAL! Antrenorul roman face primele transferuri importante la Dinamo Kiev: 4 jucatori sunt pe lista

Mircea Lucescu si-a alcatuit lista de transferuri de la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu este un fin cunoscator al tinerilor cu potential din fotbalul brazilian si are pe lista 4 pusti pe care vrea sa ii aduca la Dinamo Kiev.

Antrenorul roman a lansat in fotbal nume uriase din Brazilia, ca Fernandinho (Manchester City), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Juventus) sau Luiz Adriano (fost jucator la AC Milan). Cei patru sunt doar cateva exemple dintr-o lista de fotbalisti pe care Lucescu i-a modelat in cariera de antrenor de la Sahtior Donetsk.

Romanul este gata sa creeze noi staruri la Dinamo Kiev si a alcatuit deja o lista de 4 brazilieni.

Jean Pyerre (22 de ani), mijlocas ofensiv de la Gremio, Gabriel Menino (19 ani), mijlocas defensiv de la Palmeiras, Helinho (20 de ani), extrema dreapta la Sao Paulo si Marquinos (20 de ani), mijlocas stanga la Atletico Mineiro sunt fotbalistii pe care Lucescu e gata sa ii aduca la Dinamo Kiev.

Os 4 jogadores que o Dinamo Kiev quer do Brasil

Jean Pyerre do Grêmio

Gabriel Menino do Palmeiras

Helinho São Paulo

Marquinhos Atlético MG — Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) August 1, 2020

1. Jean Pyerre - mijlocasul lui Gremio este cotat la 9 milioane de euro, conform Transfermarkt. Acesta a strans deja 39 de meciuri pentru echipa mare a brazilienilor, pentru care a inscris 7 goluri si a oferit 5 pase decisive. Pyerre a debutat in nationala U17 a Braziliei in 2014.

2. Gabriel Menino - cotat la 3.6 milioane de euro pe Transfermarkt, mijlocasul defensiv are doar 5 meciuri jucate pentru echipa mare a lui Palmeiras. 7 meciuri are in nationala U20 a Braziliei, pentru care a reusit sa inscrie si un gol.

3. Helinho - extrema dreapta la Sao Paulo, Helinho a strans 19 meciuri in tricoul brazilienilor si a reusit sa inscrie doua goluri. 3.6 milioane de euro este cota de piata a fotbalistului de la Sao Paolo.

4. Marquinos - adus in 2018 de la Chapecoense, mijlocasul stanga a reusit sa stranga 16 aparitii in tricoul lui Atletico Mineiro, pentru care a inscris un gol si a oferit 3 pase decisive. Cota de piata a lui Marquinos este de 5.4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.