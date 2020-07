FCSB pregateste asaltul european! "Ne-am gandit la cateva transferuri!" Ce planuri are Toni Petrea pentru calificarea in Europa League

Toni Petrea isi face planuri pentru sezonul urmator.

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit, in cadrul conferintei de presa dinaintea partidei cu CFR Cluj, despre calificarea in Europa League si despre jucatorii pe care ii doreste la echipa.

"Perioada de pregatire este foarte scurta. Noul sezon va incepe pe 22 august, Europa League pe 27 si nu prea avem timp de vacanta si de o pregatire asa cum ne-am fi dorit.

Ne-am gandit la cateva transferuri, sunt si jucatori care acum evolueaza in playout si fac obiectul nostru de interes. Trebuie sa vedem si acolo cand se va incheia sezonul. Speram sa avem cat mai rapid lotul conturat si gata pentru noul sezon. Sper ca pana la ora primului meci din Europa sa fim pregatiti 100%.

Noi venim dupa doua jocuri bune, in care am obtinut victoria. Echipa are un moral foarte bun. Sper ca jucatorii mei sa aiba aceeasi pofta de joc si sa obtinem un rezultat cat mai bun.

Intalnim o echipa experimentata, angrenata in lupta pentru titlu, care, indiferent de numele jucatorilor care vor aparea maine pe teren, va veni si va incerca sa castige jocul.

Avem o problema pentru ca nu stim daca se va mai juca ultima etapa (n.r. in care FCSB ar intalni Astra). Ne gandim la locul 3, insa ramane de vazut ce se va intampla in continuare", a declarat Toni Petrea.

FCSB si CFR Cluj se infrunta maine seara, de la ora 20:30, intr-un meci restant din etapa a 8-a a playoff-ului Ligii 1.