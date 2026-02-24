FCSB s-a apropiat la trei puncte de zona play-off-ului. Este acum pe locul șapte și este obligată să câștige meciurile rămase pentru a mai spera la o clasare în ”TOP 6”.

Chiar și așa, campioana nu este la mâna ei. Pe lângă un parcurs perfect în ultimele două runde, are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor. Dacă FCSB va juca în premieră în play-out, pentru Becali nu este un capăt de țară.

Gigi Becali: ”Asta e, ce să facem? Ce, moare lumea?”

Finanțatorul campioanei României este convins că echipa sa va reuși să intre în Europa prin barajul pentru Conference League. Primele două clasate din play-out vor juca, între ele, un meci pe terenul echipei de pe locul șapte, iar învingătoarea va disputa, în deplasare, un meci cu formația clasată pe locul trei pentru accederea în cupele europene.

„Locul șapte, jucăm în preliminarii pentru Conference League și tot intrăm în Europa. Și gata. Asta e, ce să facem? Ce, moare lumea? Dar nu cred așa ceva, dar nu mă lasă pe mine Domnul pe mâna dușmanilor mei”, a spus Becali, la Prima Sport.

FCSB - Metaloglobus s-ar putea juca în prima etapă din play-out

Așadar, conform "calculelor hârtiei", sunt șanse de aproape 80% ca FCSB să înregistreze o premieră negativă și să joace în play-out.

În cazul în care FCSB va termina pe 7, în prima etapă din play-out ar primi vizita ocupantei ultimului loc, Metaloglobus.

Ar fi o reeditare a duelului care a avut loc pe Arena Națională, luni seară, și în care FCSB s-a impus clar, scor 4-1.