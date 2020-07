"Zeci de jucatori au COVID!" Dezvaluirea de la miezul noptii! FOCAR de coronavirus la un club din Liga 1? Anunt incredibil al dinamovistilor

Cei din "Peluza Catalin Hildan" vin cu o serie de dezvaluiri care arunca in aer Liga 1!

Conform fanilor lui Dinamo, care detin si un pachet de actiuni in cadrul clubului, mai multi jucatori de la Academia Voluntari ar fi fost testati pozitiv de coronavirus insa clubul ar ascunde informatiile de presa si oficialii Ligii.

In comunicatul DDB, suporterii lui Dinamo cer ca jucatorii lui Voluntari sa fie testati, in conditiile in care duminica cele doua echipe ar urma sa se intalneasca.

"JOS MASTILE! Bolesnita ascunsa de la Voluntari

Inainte de a intra in subiect, trebuie sa subliniem ca Dinamo isi doreste ca meciul cu Voluntari sa se joace, la fel cum isi doreste ca toate meciurile ramase sa fie disputate.

In situatia pe care o prezentam aici este vorba in primul rand despre SANATATEA UNOR OAMENI, chiar daca in ultima vreme oamenii acestia au fost priviti mai mult prim prisma cifrelor din drepturile de televiziune.

Vorbim de sanatatea adversarilor si de cea a jucatorilor nostri, care si asa este pusa in pericol de programul infernal, care incalca orice regula din medicina sportiva.

Ceea ce spunem aici trebuie sa fie si un avertisment pentru toti cei responsabili, pentru toti cei care inchid ochii sau se fac ca ploua cand vine vorba de riscurile la care sunt supusi acesti OAMENI si familiile lor.

Suntem pe primul loc in Europa la decese (raportat la 100.000 de locuitori) si la cresterea numarului de persoane infectate cu covid-19. DAR ASTA NU CONTEAZA!

...Nobilii Romei si-au platit biletele la Colosseum. Gladiatorii trebuie sa ofere spectacolul. Lupta de dragul publicului este mai importanta decat viata lor.

Mai grav este ca vorbim nu doar despre niste oameni mari, tratati ca niste gladiatori, ci despre niste copii care nici macar nu joaca fotbal pe bani.

Saptamana aceasta la FC Voluntari s-au facut teste de covid la greu. Cateva ambulante au venit de mai multe ori si toti copiii de la Academia Voluntari au fost testati.

Rezultatul este incredibil: ZECI DE JUCATORI SUNT CONTAMINATI CU COVID-19

Jucatorii au fost trimisi acasa si li s-a spus ca sunt in carantina, ca nu au voie sa iasa din casa si ca politia va veni de cateva ori pe zi sa-i controleze ca se afla la domiciliu.

Academia s-a inchis. Totul a fost tinut sub tacere. Oficialii lui FC Voluntari au dat declaratii la tv, dar n-au suflat o vorba despre problemele grave de sanatate de la club.

In mod normal trebuia sa fie declansata o ancheta epidemiologica.

Jucatorii de la echipa mare ar fi trebuit sa fie testati. Mai ales ca ultimul test fusese facut pe 23 iulie.

Avem dubii serioase legate de sinceritatea celor care prezinta rezultatele testelor. OR FI ACELEASI PERSOANE care, la ultimul nostru meci la Voluntari, au tiparit bilete cu aceeasi serie, ca sa bage banii direct in buzunar?

Juniorii de la Academia Voluntari se antreneaza in aceeasi baza sportiva cu seniorii. Cu masca si fara masca, se intalnesc, se saluta, vorbesc, intra si ies pe aceleasi porti.

Mai mult decat atat, uneori JOACA MECIURI AMICALE INTRE EI. Ultimul meci al seniorilor a fost, nu de mult, cu juniorii de la U19.

IATA CELE 8 SOLICITARI ALE NOASTRE:

1. Cerem TESTAREA DE URGENTA a jucatorilor de la FC Voluntari, inaintea meciului de duminica!

2. Cerem ca REZULTATELE SA NU MAI FIE ASCUNSE!

3. SOLICITAM AJUTORUL PRESEI!

4. Cerem ca DSP Ilfov sa prezinte datele pe care le detine despre situatia de la FC Voluntari!

5. SOLICITAM INTERVENTIA FORURILOR COMPETENTE DIN FOTBAL, pentru a asigura o testare UNIFORMA a jucatorilor (acelasi tip de test)

6. CEREM CA FRF, care tocmai a primit fonduri importante de la FIFA, sa folosesca o parte din acesti bani pentru siguranta si sanatatea jucatorilor!

7. Cerem un tratament egal pentru toate echipele din Liga 1!

8. Solicitam Ministerului Sanatatii si Institutului National de Sanatate Publica o pozitie medicala autorizata legata de expunerea la efort maximal a sportivilor de performanta, dupa perioada de carantina, atat pentru cei testati negativ, dar tinuti in izolare, cat si pentru cei testati pozitiv si vindecati", se arata in comunicatul DDB.