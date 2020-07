"Nu pot sa ma impac cu ideea!" Prima reactie a presedintelui Surkis de la Dinamo Kiev dupa prezentarea oficiala a lui Mircea Lucescu!

Mircea Lucescu a fost prezentat oficial la Dinamo Kiev.

Dupa o saptamana intensa, in care a fost foarte aproape de a renunta la contract, antrenorul roman a spus 'da' provocarii.

Astazi a fost prezentat oficial, moment in care presedintele lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat ca isi doreste ca suporterii sa il accepte pe cel care a stat pe banca marii rivale de la Donetk timp de 12 ani.

"Nu pot sa ma impac cu ideea ca Mircea Lucescu nu poate fi acceptat de catre suporteri. Eu l-am angajat pentru calitatile sale profesionale, restul nu ma intereseaza.

Daca va avea succes, atunci va merita sa fie aplaudat. In caz contrar, lumea poate sa vina la mine si sa-mi spuna ce-l doare. Dar intr-o maniera civilizata si in limitele legii. Altfel, putem actiona ca sa impiedicam tevatura care are loc acum", a spus Surkis.

Acesta l-a facut pe Lucescu sa se razgandeasca in legatura cu renuntarea la contract. 'Il Luce' s-a inteles cu oficialii lui Dinamo Kiev pentru urmatorii doi ani, cu posibilitate de prelungire a contractului pentru inca un sezon.