O noua problema pentru Dinamo! Nistor are de incasat o suma importanta! | Ce jucatori din Liga 1 se mai afla in aceeasi situatie!

Dinamovistii au mai incasat o lovitura.

Echipa a fost grav afectata de noul coronavirus si acum trebuie sa joace 7 meciuri in 17 zile pentru a putea incheia sezonul pe teren. "Cainii rosii" sunt intr-o situatie extrem de dificila, fiind obligati sa castige multe dintre partide pentru a evita retrogradarea.

Dincolo de aceste probleme, Dinamo a fost trimisa in judecata de fostul capitan, Dan Nistor.

Fotbalistul are de incasat, potrivit ProSport, 25.000 de euro, care reprezinta restantele salariale din perioada in care juca pentru clubul din Stefan cel Mare.

Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor a stabilit ca noul termen de judecata in acest caz sa fie 12 august.

Tot pentru luna august au fost amanate si cazurile Balgradean vs. FCSB, Popa vs. FCSB, Peteleu vs. CFR Cluj sau Tucudean vs. CFR Cluj, cu totii avand bani de incasat de la cluburi.