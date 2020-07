"Nimeni nu intra, nimeni nu iese de la Saftica!" Ionel Danciulescu a dezvaluit cum se pregatesc dinamovistii pentru evitarea retrogradarii!

Ionel Danciulescu a comentat situatia de la Dinamo, care trebuie sa joace 7 meciuri in 17 zile pentru a termina acest sezon pe teren.

Directorul sportiv al "cainilor rosii" a vorbit despre ce urmeaza in Liga 1 si despre cum ar putea fi modificat protocolul medical in stagiunea urmatoare.

"Avem 7 meciuri in 17 zile. E complicat, dar nu avem ce face. Echipa va ramane in cantonament, de ieri au intrat la Saftica si nu va mai iesi nimeni de acolo, nici nu intra nimeni in baza.

Inteleg ca echipele care au scapat de grija retrogradarii isi facusera alte planuri, dar nu e vina noastra ca s-a intamplat asa. Se putea intampla oricarei echipe.

In sezonul urmator, cu siguranta protocolul va fi altul pentru cel actual are anumite lacune sau chestiuni care pot fi interpretabile. Pe noi ne-a dat inapoi izolarea echipei dupa cazul magazionerului. Protocolul medical trebuie imbunatatit. Din sezonul urmator, cine va fi depistat pozitiv va ramane in izolare, iar echipa va continua sa joace. Testele vor fi facute din 7 in 7 zile, nu la doua saptamani.

Liga incearca sa gaseasca o solutie pentru a simplifica procedura, vor gasi cele mai bune solutii pana la urma. Ne putem testa si cu doua zile inainte de meci, nu e nicio problema", a declarat Danciulescu la Digi Sport.

El a vorbit si despre jucatorii dinamovisti care mai sunt infectati in acest moment si despre cand vor reveni ei in cantonamentul de la Saftica.

"Asteptam rezultatele lui Popescu si Sin, care erau pozitivi. Fabbrini trebuia azi sa iasa din spital si, dupa ce primeste doua rezultate negative, se poate alatura jucatorilor in cantonament. Fabbrini a fost mai rau, el a avut si o problema medicala, o raceala mai puternica pentru care a trebuit sa urmeze un tratament mai lung. Nici Rauta n-a fost bine ieri, dar usor vor reveni la un ritm normal pentru antrenamente si meciuri.

Venim dupa o perioada in care nu ne-am antrenat, nu va fi simplu, dar am spus. Jucatorii trebuie sa inteleaga ca e o sansa unica. Consumul fizic va fi foarte mare, dar trebuie sa terminam campionatul pe teren si trebuie sa faca tot ce tine de ei pentru a salva aceasta echipa", a adaugat reprezentantul clubului din Stefan cel Mare.

Intrebat ce decizii s-au mai luat in cazul "Vlad", Ionel Danciulescu a spus: "In ultima perioada nu am mai vorbit despre asta, dar daca as avea decizia in mainile mele, as merge pana la capat pentru ca stiu ca adevarul e de partea noastra. As merge la TAS. Nu ne intereseaza Cupa, ci sa fie respectate regulamentele."