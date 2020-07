"Demnitate inseamna fularul lui Dinamo la gat? Inseamna 'omenie'?" Atacuri DEVASTATOARE ale lui Mihai Rotaru la Gigi Becali si FCSB! 

Finantatorul Craiovei a vorbit despre ce asteapta de la FCSB in meciul cu CFR Cluj.

Lupta la titlu se duce pana in ultimele zile ale sezonului, insa ar putea fi decisa chiar astazi! Craiova intalneste Astra, la Giurgiu, in vreme ce campioana CFR va da piept cu FCSB, la Bucuresti. Daca oltenii bat, iar CFR pierde, titlul va fi deja decis! Finantatorul Craiovei, Mihai Rotaru, nu are asteptari din partea FCSB-ului si spune ca nu se poate baza pe trupa lui Becali sa incurce campiona.

"Credeti ca intereseaza pe cineva la Craiova sau in oras ce spune x sau y? Noi i-am admirat pe cei de la FCSB cand au iesit si au spus ca folosesc copiii cu CFR. Am spus ca au demnitate, au principii, o strategie a clubului si bravo lor. Dar apoi au zis ca vor sa joace cu titularii, apoi iar cu copii. Vorbesc despre demnitate... Dar ce inseamna demnitate? Inseamna omenie? Inseamna sa alergi cu valizele de bani dupa alte cluburi? Inseamna sa pui fularul marii rivale, cum ar fi Dinamo Bucuresti, la gat? (n.r. trimitere la episodul din 2007 cand Gigi Becali a pus la gat fularul lui Dinamo dupa ce 'cainii' au ajutat FCSB sa mearga in preliminariile UCL, invingand CFR desi Dinamo era deja campioana)

Daca as da timpul inapoi la meciul cu Viitorul din 2017, nu m-ar interesa ce ar spune x sau y, am juca tot cu copiii. Asta ar fi strategia clubului. Nu am nicio problema daca joaca cu primul 11 sau cu copiii de 12 ani, e filozofia lor, nu ne intereseaza.

Nu te poti baza pe ce zic cei de la FCSB, ca dimienata zic una, seara fac alta. Se vorbea de dreptate... Hai sa vorbim despre dreptate cand erau faulturi in afara careului pentru FCSB si le mutau arbitrii in careu in meciurile cu noi. Cand aveam o gramada de penalty-uri si nu se dadeau, era dreptate? Cand Balasa, care acum e la noi, si Pintilii trebuiau sa ia rosu, unde era dreptatea?", a tunat Rotaru la Pro X.

Finantatorul Craiovei a vorbit si despre strategia echipei sale in lupta pentru titlu.

"Va fi un meci incredibil de greu. Datoram faptul ca suntem pe primul loc si Astrei Giurgiu, care i-a incurcat pe CFR Cluj. Ne asteptam sa avem o viata foarte grea si cu Astra si cu tantarii, care inteleg ca-s o problema mare la Giurgiu.

Imi doresc ca meciurile sa fie cat mai lipsite de probleme de arbitraj si de orice altfel de problema. Noi suntem calificati in finala campionatului, CFR afla azi daca o sa fie... Ar fi frumos sa se joace finala campionatului cu trofeul pe masa, orice suporter isi doreste asta.

Nu ne gandim la titlu, avem meci cu Astra, e un meci foarte greu, vor veni motivati si vor vrea sa demonstreze ca sunt o echipa foarte buna. Pana la urma, sunt pe locul 3. Noi credem ca sunt doua momente in care FCSB a pierdut contactul cu lupta la titlu. A fost problema cu Balgradean, cand a fost destabilizat vestiarul, si infrangerea 2-3 cu Astra. Astra e o echipa puternica si vom avea un meci greu! Mereu mi-am imaginat ca o sa ajung in postura asta. Intotdeauna, de la 16-17 ani am visat ca o sa castig titlul cu Craiova. Mergeam de cand aveam 8 ani la pescuit pe Olt, de la 4 dimineata. Am carnetul de pescar luat aici, sunt oltean", a mai spus Rotaru.

Meciurile Astra - Craiova si FCSB - CFR Cluj vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si facebook.com/www. sport.ro, de la 18:45 si 21:45!