BREAKING NEWS! Un fotbalist de la Dinamo a fost depistat POZITIV din nou! Ultimele noutati din Stefan cel Mare

Dinamo va reveni pe teren duminica seara, cand va juca impotriva lui FC Voluntari.

Dupa saptamani de incertitudine, in care nu au stiut cand sau daca vor mai juca in Liga 1, dinamovistii au aflat ca multi dintre fotbalisti au fost negativi la ultimele testari si vor putea juca din nou fotbal. Primul meci al cainilor, care au de dus o lupta grea pentru salvarea de la retrogradare, va avea loc duminica, in fata celor de la FC Voluntari, in deplasare. Daca initial se afla printre cei care nu se simt foarte bine, Diego Fabbrini a fost externat si a ajuns acasa, conform informatiilor obtinute de www.sport.ro.

Dar vestile care vin dinspre Dinamo nu sunt numai bune! Andrei Sin, fundasul stanga care a marcat un gol superb in poarta FCSB-ului, din lovitura libera, a fost testat din nou, dupa 14 zile, si a iesit tot pozitiv! Pentru Sin, urmeaza inca un test luni. Din fericire pentru alb-rosii, Sin a fost izolat in aceasta perioada si nu a luat contact cu fotbalistii negativi, aflati in cantonamentul lui Dinamo

Conform antrenorului Gigi Multescu, la antrenamentul lui Dinamo care a avut loc miercuri, au participat 18 jucatori, printre care foarte multi tineri.