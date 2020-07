Jucatorii lui Dinamo, tinuti in cantonament in urmatoarele 3 saptamani! "Cainii" mai pleaca de la Saftica doar pentru meciuri

Gigi Multescu a luat decizia si jucatorii au fost de acord.

Dinamo urmeza sa joace 7 meciuri in urmatoarele 17 zile (2-18 august), iar daca termina sezonul pe locul 12, care duce la barajul de mentinere in Liga 1, atunci va juca alte doua partide dupa terminarea play-out-ului. Desi barajul trebuia sa se joace pe 9 si 12 august, cel mai probabil, dubla mansa urmeaza sa fie reprogramata dupa 20 august.

In acest sezon, Dinamo a avut cel mai mult de suferit dupa impunerea testarilor de depistare de celor infectati cu coronavirus. Initial, magazinerul a fost depistat pozitiv si a stat aproape doua saptamani in spital, pentru ca al doilea test sa arate ca era sanatos. Apoi, in ultimele saptamani, 21 de fotbalisti au fost bagati degeaba in izolare si meciurile au fost amanate, dupa ce testarea initiala a relevat ca au Covid-19, pentru ca a doua analiza sa arate ca doar 3 sunt infectati.

Daca pana acum jucatorii au refuzat sa stea izolati in cantonament pentru a reduce riscul de infectare, deoarece au argumentat ca vor sa petreaca timp cu familiile, acum acestia au fost de acord cu propunerea antrenorului Gigi Multescu. Tehnicianul a adus in discutie atat problema coronavirusului, cat si faptul ca pentru dinamovisti urmeaza o perioada incarcata si staff-ul tehnic trebuie sa supervizeze indeaproape alimentatia, odihna, recuperarea medicala de dupa meciuri si parametrii ficizi individuali. De asemenea, in baza sportiva nu vor mai fi primite echipele de juniori pentru antrenamente, toate bagajele si marfurile aduse vor fi atent dezinfecatate, iar in interiorul cantonamentului va fi pastrat un numar limitat de angajati, care nu vor mai pleca acasa la finalul zilei.

"Venim dupa mai multe saptamani de pauza, ne pregatim normal patru zile si apoi jucam. Al doilea meci il avem dupa o zi, e incredibil! Un organism se reface dupa 72 de ore. Noi suntem dezavantajati foarte tare, nu se poate sa fim programati dupa interesele altora. Echipa va sta in cantonament pana la final ca sa evitam orice imbolnaviri sau alte probleme", a spus Multescu. "Avem 7 meciuri in 17 zile. E complicat, dar nu avem ce face. Echipa va ramane in cantonament, de ieri au intrat la Saftica si nu va mai iesi nimeni de acolo, nici nu intra nimeni in baza", a completat Ione Danciulescu, team managerul echipei.