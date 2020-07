SCENARIU INCREDIBIL pentru Liga 1! Propunere de URGENTA la Federatie: poate fi RUPERE la baraje intre Dinamo, Rapid si Petrolul!

Rapid si Petrolul au facut o petitie la FRF prin care cer ca echipele aflate pe locuri retrogradabile la finalul playout-ului din Liga 1 sa joace baraj cu echipe din B.

Scenariul se aplica doar in cazul in care se va trece la formatul cu 16 echipe in Liga 1.

Victor Angelescu, patronul Rapidului, a explicat la Digisport in ce consta planul sau: "Am facut acest demers pentru ca am vazut ca exista varianta ca ultimul loc sa joace baraj cu locul 3 din playoff-ul diviziei B si atat. Campionatul s-ar termina, nu ar retrograda echipele clasate pe 7 si 8 in playout. Daca se merge la 16, noi propunem sa fie un sistem echidistant. Cei care trebuiau sa retrogradeze direct au un baraj, iar cei din B au oportunitatea sa joace un baraj cu echipele din Liga 1. Asta doar in cazul in care se va lua decizia sa se treaca la 16 echipe, desigur!".



Astfel, locurile 3, 4 si 5 din playoff-ul ligii a 2-a ar urma sa joace baraje in mansa unica impotriva locurilor 6, 7 si 8 din playout-ul Ligii 1! Sunt posibile meciuri teribile: Rapid-Dinamo, Petrolul-Dinamo sau FC Arges-Dinamo.

Cum arata acum clasamentul din B:

1. UTA 29 p

2. Mioveni 27 p

3. FC Arges 26 p

4. Turris 25 p

5. Rapid 24 p

6. Petrolul 22 p

Tweet Dinamo Rapid Citeste si: