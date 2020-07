L-a luat de gat de la prima aparitie in cantonamentul lui Dinamo Kiev! :) Gestul COMPLET neasteptat al lui Lucescu! Ce discurs a tinut in fata jucatorilor

Lucescu a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Dinamo Kiev. Azi si-a cunoscut si viitorii jucatori.

Lucescu le-a vorbit fotbalistilor in romana, dupa ce le-a strans tuturor mana. Pustiul Tsitaisvili a avut parte de o surpriza din partea lui Lucescu. Antrenorul roman l-a luat de gat, in gluma, dupa ce i-a strans mana. Apoi, Lucescu le-a tinut un discurs de cateva minute noilor sai jucatori.

"Am venit cu foarte mare placere aici. In Romania nu am vazut foarte multe meciuri, de aceea o sa-mi fie greu cateva zile, pana o sa va cunosc pe fiecare in parte. Toata lumea pleaca de la egalitate. Numai de voi depinde sa stabiliti cine va intra pe teren. Voi da tuturor posibilitatea sa joace, si eu iubesc rotatia, astfel incat echipa sa poata sa se refaca, sa joace, sa castige. Vreau sa cream o atmosfera de prietenie si de satisfactie. Sunteti jucatori extrem de talentati, cu un potential enorm, care n-a fost exploatat. Eu va rog sa nu lasati timpul sa treaca. Nu lasati pe maine ce puteti face astazi. Participati total, poate fi o perioada extraordinara pentru voi. As vrea sa va doresc succes tuturor. Avem timp sa vorbim. Cel mai important lucru pentru mine este comunicarea", a spus Lucescu, primit cu aplauze de fotbalisti.