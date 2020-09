Veste buna inainte de "Derby de Romania"! Unde se va disputa FCSB - Dinamo

FCSB si Dinamo se intalnesc in a sasea etapa din Liga 1!

Cel mai asteptat meci din Liga 1 se disputa pe 'Arena Nationala' dupa cum anunta Gazeta Sporturilor. Derby-ul dintre marile rivale are loc sambata, 3 octombrie de la ora 21:00.

Arena Nationala a fost inchisa dupa meciul Romania - Irlanda de Nord, in urma starii in care se afla gazonul. Mirel Radoi s-a plans inainte de meci, dar si dupa partida in care nationala a remizat de starea deplorabila a gazonului, care a stat in calea jocului.

Primaria Munincipiului Bucuresti a inchis stadionul la inceputul lunii pentru a reface gazonul, iar cel mai mare stadion din Romania se va redeschide pentru derby-ul Romaniei.

Cele doua cluburi jucau pe Arena Nationala meciurile de pe teren propriu, insa de cand a fost inchisa, FCSB a jucat pe stadionul Astrei, in timp ce Dinamo a jucat in Stefan cel Mare.