Poenaru, impresionat de prestatia unui fotbalist de la FCSB in meciul cu Slovan Liberec: "Ma bucur ca a jucat, nu a facut-o rau!"

Lui Ilie Poenaru ii pare rau ca FCSB si FC Botosani au fost eliminate din Europa League. Totodata, antrenorul tine sa ii felicite pe cei de la CFR Cluj.

Inaintea partidei de pe teren propriu contra Gaz Metan Medias, Ilie Poenaru (43 de ani) a declarat ca nu a fost contactat de nimeni de la FCSB pentru a le imprumuta vreun jucator pentru partida de aseara din Europa League.

Antrenorul clubului Academica Clinceni s-a bucurat de prestatia fostului sau elev, Adrian Sut. Poenaru a vorbit despre situatia cazurilor de Covid-19 in care se afla in acest moment FCSB, despre care spune ca va fi foarte grea de evitat in cele ce urmeaza:

"N-a fost nimeni din echipa noastra contactat de la FCSB. Dar ce jucatori sa le mai dam? Deja le-am dat. Buziuc, Sut, Robert Ion. Nu de aici au plecat?

Ma bucur ca a revenit Sut. Ma bucur ca a putut sa joace, nu a facut-o rau. Asta este cel mai important, ca este ok. Ma bucur foarte mult pentru el.

Cand vezi ce se intampla la ei, unde stim cu toti ce bine se organizeaza si ce conditii au....ti-e teama si tie. Practic, noi nu suntem la nivelul lor momentan. Nici nu stii cum sa gestionezi teama asta. Intr-un fel sau altul cred ca toti vom trece prin asemenea momente. Cred ca sunt greu de evitat la ce vedem ca se intampla.



Deocamdata nu pare mai complicat sezonul acesta. Toate echipele trec printr-o reconstructie. In afara de 3-4 cluburi care si-au pastrat jucatorii si au omogenitate, mai toti au schimbat loturi, nu neaparat jucatori. Deocamdata nu ai cum sa ai ritm, cu jucatori care vin dupa o perioada de inactivitate. Multe meciuri nu sunt spectaculoase, toti isi urmaresc propriul scop.

Tin sa ii feliciti pe cei de la CFR Cluj pentru calificarea lor. Sunt singurii care ne reprezinta in Europa!", a declarat Ilie Poenaru la conferinta de presa.