"Suntem favoriti pe hartie, dar am fi preferat sa vina cu echipa de baza!" Declaratiile lui Pancu inaintea meciului cu FCSB! "Noi suntem un club model!"

Antrenorul lui Poli Iasi a prefatat meciul cu FCSB din acest weekend.

Daniel Pancu a spus ca si-ar fi dorit sa intalneasca echipa de baza a "ros-albastrilor", considerand ca poate avea multe de pierdut dupa intalnirea cu un FCSB decimat din cauza noului coronavirus.

"Imi doream foarte mult ca ei sa vina cu echipa de baza, cu cei mai buni jucatori ai lor pentru a vedea exact care este nivelul nostru in acest moment, pentru a ne masura fortele cu un adversar dintre cei mai buni din campionat.

Acest virus nu iarta pe nimeni, din pacate. Noi suntem un club model din acest punct de vedere, ne protejam si ne ferim, avem testele negative cu totii si ne mandrim cu asta.

Ei vor veni cu o echipa decimata, cu multi jucatori care in mod normal nu ar fi in lotul de 20 al lui FCSB. Dintr-un joc din care eu credeam ca avem doar de castigat, se poate transforma intr-un meci in care avem multe de pierdut. Pe hartie, sigur, suntem favoriti, dar putem avea multe de pierdut dupa meciul asta", a declarat Pancu la conferinta de presa dinaintea partidei.

Meciul dintre Poli Iasi si FCSB este programat duminica, de la ora 21:45, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.