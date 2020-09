Amintiri INEDITE din tineretea lui Gigi Becali: "Am haiducit mult cu el, dar de cand a dat de bani a innebunit!" Ce "datorie" are patronul lui FCSB

Sorin Raducanu a povestit cateva intamplari in care a fost prezent si patronul ros-albastrilor.

Fostul candidat de la FRF, Sorin Raducanu, a povestit cateva momente amuzante in care a fost implicat alaturi de Gigi Becali. Fostul fotbalist care a trecut pe la Dinamo si Sportul Studentesc l-a imitat pe patronul ros-albastrilor in direct:

"Gigi stie sa citeasca. Juvete, as, popa, decar. El inainte sa se duca la puscarie facea așa: <<Sa moara mama, eu ma joc cu oameni>>. Se jura cum zic eu buna ziua. Il cunosc din 1986, am haiducit impreuna. Nu te joci tu cu oamenii, Gigi! Dumnezeu se joaca cu oamenii. Tu esti fariseu! Iti stiu caracterul si de-asta spun sa nu ma mai intrebati de asta ca fac urticarie”, a declarat Sorin Raducanu pentru ProSport.

Sorin Raducanu a povestit ca a jucat tenis de picior cu Gigi Becali acum ceva timp si ca inca ii este dator in urma mizei respective:

"Am haiducit mult cu el. Dar cand a dat de bani a innebunit. Am jucat tenis cu piciorul si miza era o masa la un restaurant chinezesc. Zicea ca ma face, ca nu stiu ce. Nici pana in ziua de azi n-a dat masa. Imi aduc ca am jucat o data la Galati, a centrat prietenul Gino si am dat gol. A doua zi m-am intalnit cu el, cu Victor si baiatul lui colonelul.

Nu va spun cine e colonelul. Am mers la Baneasa, am baut un sprit si am zis sa jucam un fotbal. Eram cu Victor si Gigi era cu baiatul colonelului. Ala numai fotbal n-a fost. Ne balacaream pe acolo. Victor a fost cel mai valabil dintre toti. O dulceata de baiat, dar l-a innebunit Giovanni. Daca va duceti in Pipera stiti ce spune multa lume? Ca nu toata lumea e prietena cu familia Becali”, a incheiat Raducanu.