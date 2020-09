Fotbalistul cu care Gigi Becali nu a avut niciun CONFLICT a dezvaluit secretul unei relatii bune cu patronul FCSB! Mesajul pentru Man si Coman

Unul dintre fostii jucatori ai ros-albastrilor a dezvaluit care este 'secretul' unei relatii bune cu patronul.

Filipe Teixeira (39 ani) a jucat doua sezoane in tricoul FCSB-ului si a reusit sa devina unul dintre jucatorii straini care au fost pe placul patronului Gigi Becali.

Mijlocasul portughez a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu Gigi Becali si a dezvaluit motivele pentru nu a primit niciodata reprosuri din partea finantatorului.

"Modul in care sunt, in care fac si vad lucrurile. Eu nu am avut nicio conversatie singur cu domnul Becali, spre exemplu. Nu am avut, dar mereu l-am respectat, el m-a respectat pe mine, mi-am facut treaba, probabil asta e secretul", a spus Filipe Teixeira pentru Digi Sport.

De asemenea, fostul jucatorul al ros-albastrilor a avut cuvinte de lauda pentru 'perlele' Man si Coman, insa i-a sfatuit sa munceasca in continuare pentru a putea ajunge la echipe de top.

"Man, Coman sunt jucatori care pot ajunge foarte sus si nu doar ei, dar si cei de la echipa a doua, erau multi talentati. Insa talentul nu e de ajuns, trebuie si munca, seriozitate. Daca e doar talent si nu esti serios, profesionist, nu este de ajuns", a adaugat fostul jucator.