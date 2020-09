Fotbalistii de la Slovan Liberec, EUFORICI dupa victoria cu FCSB! Au facut spectacol pe aeroport la plecarea spre Cehia! Imagini amuzante

Cehii de la Slovan Liberec au eliminat-o pe FCSB din Europa League, dupa ce s-au impus in turul 3 preliminar cu 2-0.

Acestia au plecat in aceasta dimineata spre casa, nu inainte de a pune in scena un mic spectacol in aeroport.

Unul dintre fotbalisti a facut slalom ca pe stadion printre barele limitatoare de la Otopeni, iar oficialii lui Liberec au filmat momentul. Imaginile au fost postate pe contul de Twitter al clubului, fanii s-au bucurat sa-si vada preferatii intorcandu-se acasa victoriosi.

“Já na to mám, já si poskočím, já si vyskočím...” ???? pic.twitter.com/fzbjBmSSlF — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 25, 2020

Slovan Liberec a castigat cu 2-0 meciul din turul 3 preliminar al Europa League, eliminand-o pe FCSB din cupele europene. Pentru un loc in grupele competitiei, cehii se vor duela cu cei de la APOEL.