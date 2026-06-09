NEWS ALERT Bombă la Real Madrid: „A semnat!”

Bombă la Real Madrid: „A semnat!” La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid pregătește anunțul verii.

TAGS:
Real MadridJose Mourinhola ligaantrenor
Din articol

„Los Blancos” a avut parte de două sezoane fără trofee majore, în afară de Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Florentino Perez a câștigat alegerile anticipate pentru președinția lui Real Madrid și a anunțat o „vară fierbinte”.

Jose Mourinho a aterizat în Madrid și a semnat contractul 

După plecarea lui Alvaro Arbeloa, Florentino Perez a decis că Jose Mourinho este omul ideal pentru reconstrucția lui Real Madrid.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, tehnicianul portughez a aterizat în cursul zile de marți la Madrid și a semnat un contract pe trei anu cu „Los Blancos”.

„Jose Mourinho se află astăzi la Madrid înaintea prezentării sale oficiale ca nou antrenor principal al lui Real Madrid, după semnarea unui contract pe trei ani.”, informează Fabrizio Romano.

Detaliile acordului dintre Mourinho și Real Madrid

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile, dacă Florentino Perez va fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”, pentru care este mare favorit.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an. 

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).

  • 178 de partide a adunat Jose Mourinho la Real Madrid în rolul de antrenor principal, dintre care 127 au fost victorii, 28 remize și 23 înfrângeri. 
  • 476-171 reprezintă golaverajul „Los Blancos” sub pregătirea portughezului. 

Citește aici și detaliile primului transfer făcut de Real Madrid pentru Jose Mourinho.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
ARTICOLE PE SUBIECT
Papa Leon al XIV-lea în vizită la Real Madrid: cum l-a primit Florentino Perez
Papa Leon al XIV-lea în vizită la Real Madrid: cum l-a primit Florentino Perez
Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”
Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”
Real Madrid, solicitare incredibilă către UEFA împotriva Barcelonei!
Real Madrid, solicitare incredibilă către UEFA împotriva Barcelonei!
Real Madrid, ofertă de 100.000.000 de euro!
Real Madrid, ofertă de 100.000.000 de euro!
Mourinho nu va fi singura legendă de pe banca lui Real Madrid! Pepe va fi adus ca antrenor secund
Mourinho nu va fi singura legendă de pe banca lui Real Madrid! Pepe va fi adus ca antrenor secund
Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise
Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise
ULTIMELE STIRI
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Care sunt echipele din ediția viitoare a Ligii 2 și cine speră la promovare
Care sunt echipele din ediția viitoare a Ligii 2 și cine speră la promovare
Cu ce echipă a semnat atacantul Vitalie Damașcan, fotbalist cu trei trofee câștigate în România!
Cu ce echipă a semnat atacantul Vitalie Damașcan, fotbalist cu trei trofee câștigate în România!
Starul lui Bayern dezvăluie: "PSG mi-a trimis o ofertă de-a dreptul incredibilă!"
Starul lui Bayern dezvăluie: "PSG mi-a trimis o ofertă de-a dreptul incredibilă!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională



Recomandarile redactiei
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Crazy! Câte echipe din liga a doua vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!
Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

stirileprotv Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!