„Los Blancos” a avut parte de două sezoane fără trofee majore, în afară de Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Florentino Perez a câștigat alegerile anticipate pentru președinția lui Real Madrid și a anunțat o „vară fierbinte”.

Jose Mourinho a aterizat în Madrid și a semnat contractul

După plecarea lui Alvaro Arbeloa, Florentino Perez a decis că Jose Mourinho este omul ideal pentru reconstrucția lui Real Madrid.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, tehnicianul portughez a aterizat în cursul zile de marți la Madrid și a semnat un contract pe trei anu cu „Los Blancos”.

„Jose Mourinho se află astăzi la Madrid înaintea prezentării sale oficiale ca nou antrenor principal al lui Real Madrid, după semnarea unui contract pe trei ani.”, informează Fabrizio Romano.