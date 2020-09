EXCLUSIV | Mihai Stoica anunta o revenire BOMBA a FCSB-ului! "Vom face in Romania ce face Bayern in Germania!" Ce spune despre derby-ul cu Dinamo

Directorul sportiv al celor de la FCSB a comentat la Pro X situatia prin care a trecut echipa in ultimele saptamani.

Mihai Stoica este convins ca "ros-albastrii" vor reveni mult mai puternici dupa perioada dificila pe care au parcurs-o din cauza noului coronavirus.

"Primesc tot felul de mesaje, mi s-a aflat numarul de telefon... Noi jucam al 11-lea an consecutiv in cupele europene. Nu inteleg cum poti sa te bucuri, sunt unii care se bucura ca am avut focar si s-a inoculat o idee ca noi am fi ironizat Dinamo... Eu n-am scos un cuvant.

Am meciurile mele cu Dinamo, dar ma rugam sa ramana in Liga 1, asa cum imi doresc ca Rapid sa vina in Liga 1. Chiar daca ma antipatizeaza suporterii Stelei dupa afirmatiile astea, eu vreau sa jucam impotriva unor echipe puternice, cu care putem sa umplem stadioane, cand va fi permis. Vreau Petrolul, vreau Timisoara. Cum sa ne bucuram de ce s-a intamplat la Dinamo sau la CFR?

Conteaza ca jucatorii sa se faca bine cat mai repede. Unii au simptome... Sunt atat de multe simptome incat cred ca se va scrie o carte despre virusul asta. Tuturor celor care au impresia ca treaba asta cu masca are alte scopuri vreau sa le transmit asta: NU VRETI SA VA INTALNITI CU VIRUSUL!

Eu m-am intalnit si credeti-ma ca nu vreti sa o faceti. Sanatatea este mai importanta decat orice, nu e de joaca. Nu e de iesit si de luat in brate. E adevarat ca nu poti sa opresti jucatorii sa se imbratiseze cand marcheaza pentru ca asa e fotbalul, adrenalina e prea mare ca sa fii rational in momentul ala, dar uite asa se imprastie virusul.

Noi vom fi bine in curand si chiar daca vom suferi o perioada pentru ca jucatorii nu s-au antrenat, chiar daca in derby nu vom fi nici macar la 30% din capacitate, cu asemenea jucatori cum am avut joi, cred ca putem castiga orice meci, iar din noiembrie cred ca veti vedea o echipa care va ajunge sa faca in Romania ce face Bayern in Germania", a declarat Mihai Stoica la Ora exacta in sport.