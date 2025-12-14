Antrenorul român vrea să reunească doi frați la echipa pe care a preluat-o în vara acestui an.

Chivu vrea să îl dea pe Frattesi în schimbul lui Khephren Thuram

Cristi Chivu vrea să îl transfere la Inter pe Khephren Thuram, fratele lui Marcus Thuram, iar pentru a face acest lucru a pus la punct o strategie interesantă. Pentru a-i convinge pe cei de la Juventus să îl cedeze pe Khephren Thuram, nerazzurrii au propus un schimb inedit.

Conform YardBarker, Cristi Chivu este dispus să renunțe în schimbul lui Thuram la Davide Frattesi, jucătorul ajuns la Interr în urmă cu doi ani.

Khephren Thuram este cotat, conform Transfermarkt, la 40 de milioane de euro, în comparație cu Frattesi care este cotat la 35 de milioane de euro. Juventus s-a arătat interesată de Frattesi încă de când fotbalistul evolua pentru Sassuolo.

Unele zvonuri apărute în presa italiană susțin că Juventus ar fi într-adevăr interesată de Frattesi, însă nu au de gând să renunțe la Khephren Thuram pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți jucători din lot.

