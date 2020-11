Oferta URIASA cu care PSG vrea sa il ia pe Sergio Ramos de la Real Madrid! Ar putea castiga aproape dublu fata de cat ii dau spaniolii

Sergio Ramos nu duce lipsa de oferte cat se poate de tentante.

Capitanul lui Real Madrid este dorit la PSG, oferta seicilor fiind mult mai buna decat ceea ce vor sa ii ofere ibericii lui Ramos.

Oficialii de pe Parc des Princes vor sa profite de faptul ca fotbalistul nu a ajuns la un acord cu sefii Realului pentru prelungirea contractului sau si ii ofera un salariu de 20 de milioane de euro pe an, contractul pe care il pun francezii pe masa urmand a fi valabil pana in 2024.

In prezent, Ramos castiga 12 milioane de euro pe an, iar prelungirea contractuala pe care vor sa i-o propuna spaniolii este de doar un an, cu optiune de prelungire pentru inca unul, tinand cont de varsta fundasului.

Pentru a face oferta si mai tentanta, seicii lui PSG vor sa ii dea lui Ramos si o prima de instalare.

Potrivit jurnalistilor de la publicatia AS, fotbalistul si-ar dori totusi sa ramana la Real Madrid, visul lui fiind acela de a juca pe noua arena Santiago Bernabeu, care va fi gata in vara anului viitor. Sergio Ramos vrea ca negocierile sa se incheie cat mai curand.