GALERIE FOTO Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor”

Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka &icirc;nainte de &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Billie Jean King s-a pronunțat despre „Bătălia Sexelor”, meciul dintre Sabalenka și Kyrgios, programat în 28 decembrie, la ora 18:00, care va fi transmis pe VOYO.

TAGS:
Billie Jean KingAryna SabalenkaTenis WTANick KyrgiosBătălia sexelor
Din articol

Billie Jean King (82 de ani) a câștigat douăsprezece titluri de mare șlem, în proba individuală, dar a atins nivelul maxim de faimă în septembrie 1973, când, la 29 de ani, a câștigat împotriva lui Bobby Riggs - în vârstă de 55 de ani, la acea vreme - „al doilea episod” al „Bătăliei Sexelor.” Pentru succesul răsunător, fosta jucătoare de tenis a încasat un premiu în valoare de $100,000.

Peste jumătate de secol mai târziu, Billie Jean King declară că o va susține pe Aryna Sabalenka în duelul pe care îl va disputa contra lui Nick Kyrgios, în 28 decembrie, într-o partidă organizată la Dubai, care va fi transmisă exclusiv de VOYO.

Billie Jean King: „Evident că vreau ca Sabalenka să câștige.”

Dar Billie Jean King nu crede că această partidă este proiectată pentru „schimbare socială,” așa cum a fost întâlnirea sa cu Bobby Riggs.

„Singura asemănare cu meciul meu e că va fi jucat de un băiat și o fată. Asta e tot. Toate celelalte lucruri sunt diferite.

Partida noastră a fost despre schimbare socială, dorită în cultura din 1973. Acest meci nu e. Sper că va fi un duel grozav, evident că vreau ca Sabalenka să câștige, dar nu e la fel,” s-a pronunțat Billie Jean King, într-un interviu acordat BBC.

Referitor la riscul ca Sabalenka să piardă categoric duelul cu Kyrgios, dar, mai ales, scopul partidei, Billie Jean King s-a referit prin următoarele cuvinte:

„Nu știu, trebuie să o întrebați pe Aryna după meci, dar nicio femeie nu a spus vreodată că suntem mai bune decât bărbații. Întotdeauna vorbim despre valoarea lucrului pe care îl facem.

Uneori, duelurile feminine ajung să fie mai distractive decât cele masculine, dar mă deranjează atunci când unii oameni încearcă să ne spună că suntem mai bune decât bărbații, pentru că nu am susținut niciodată, asta,” a precizat Billie Jean King.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr uso 25
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Meciul meu a fost politic. A fost dur, din punct de vedere cultural, ceea ce a adus. Am știut că trebuie să îl bat pentru o schimbare în societate. Aveam multe motive să câștig,” s-a pronunțat Billie Jean King, pentru aceeași sursă, despre meciul în care l-a învins pe Bobby Riggs în anul în care a fondat Asociația Tenisului Feminin (WTA).

Sabalenka, încrezătoare că își va îmbunătăți reputația, indiferent de rezultat

„În cazul meu, indiferent de rezultat, voi câștiga. Dacă mă voi impune, pornim o discuție, iar dacă pierd, sper să nu pierd 6-0. Dacă pierd, sper că va fi o bătălie strânsă. Vreau să îl fac să își piardă mințile pe teren,” a dezvăluit Aryna Sabalenka pentru The National News.

„Nu încape loc de glume. Voi juca la potențial maxim. Sper să mă ridic la înălțimea standardelor impuse de Billie Jean și să ajut tenisul feminin să beneficieze de condiții mai bune,” a completat Sabalenka.

Nick Kyrgios

  • Nick kyrgios miami 2025 hard rock
×
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ULTIMELE STIRI
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat &icirc;n nouă oameni și victorie &icirc;n deplasare
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți &icirc;n Europa!
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți în Europa!
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Gigi Becali, decizie fermă &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu: &bdquo;La prima discuție poate să plece&rdquo;. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe"
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat &icirc;n nouă oameni și victorie &icirc;n deplasare
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare
Derby FCSB - Rapid &icirc;n mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; &rdquo;Unii &icirc;nțeleg, alții nu!&rdquo;
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; ”Unii înțeleg, alții nu!”
Alte subiecte de interes
Magicele Ana și Jaqueline! Rom&acirc;ncele au c&acirc;știgat trei meciuri &icirc;ntr-o zi și au &icirc;ntors soarta barajului cu Ucraina
Magicele Ana și Jaqueline! Româncele au câștigat trei meciuri într-o zi și au întors soarta barajului cu Ucraina
Ce luptă! Jaqueline Cristian o &icirc;nvinge pe Lesia Tsurenko, iar Rom&acirc;nia egalează Ucraina &icirc;n barajul din Billie Jean King
Ce luptă! Jaqueline Cristian o învinge pe Lesia Tsurenko, iar România egalează Ucraina în barajul din Billie Jean King
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!