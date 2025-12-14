Billie Jean King (82 de ani) a câștigat douăsprezece titluri de mare șlem, în proba individuală, dar a atins nivelul maxim de faimă în septembrie 1973, când, la 29 de ani, a câștigat împotriva lui Bobby Riggs - în vârstă de 55 de ani, la acea vreme - „al doilea episod” al „Bătăliei Sexelor.” Pentru succesul răsunător, fosta jucătoare de tenis a încasat un premiu în valoare de $100,000.

Peste jumătate de secol mai târziu, Billie Jean King declară că o va susține pe Aryna Sabalenka în duelul pe care îl va disputa contra lui Nick Kyrgios, în 28 decembrie, într-o partidă organizată la Dubai, care va fi transmisă exclusiv de VOYO.

Billie Jean King: „Evident că vreau ca Sabalenka să câștige.”

Dar Billie Jean King nu crede că această partidă este proiectată pentru „schimbare socială,” așa cum a fost întâlnirea sa cu Bobby Riggs.

„Singura asemănare cu meciul meu e că va fi jucat de un băiat și o fată. Asta e tot. Toate celelalte lucruri sunt diferite.

Partida noastră a fost despre schimbare socială, dorită în cultura din 1973. Acest meci nu e. Sper că va fi un duel grozav, evident că vreau ca Sabalenka să câștige, dar nu e la fel,” s-a pronunțat Billie Jean King, într-un interviu acordat BBC.

Referitor la riscul ca Sabalenka să piardă categoric duelul cu Kyrgios, dar, mai ales, scopul partidei, Billie Jean King s-a referit prin următoarele cuvinte:

„Nu știu, trebuie să o întrebați pe Aryna după meci, dar nicio femeie nu a spus vreodată că suntem mai bune decât bărbații. Întotdeauna vorbim despre valoarea lucrului pe care îl facem.

Uneori, duelurile feminine ajung să fie mai distractive decât cele masculine, dar mă deranjează atunci când unii oameni încearcă să ne spună că suntem mai bune decât bărbații, pentru că nu am susținut niciodată, asta,” a precizat Billie Jean King.

