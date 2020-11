Luis Suarez nu s-a ferit sa spuna adevarul si a vorbit despre plecarea de la Barcelona: "Am fost trist si ranit de felul in care am plecat" Ce spune despre relatia cu Messi

Luis Suarez s-a despartit de Barcelona in ultima perioada de mercato si a ajuns la Atletico Madrid.

Uruguayanul a evoluat 6 ani in tricoul gruparii blaugrana si nu i-a fost usor sa treaca peste aceasta despartire. El a recunoscut ca vorbeste des cu bunul sau prieten, Lionel Messi.

"A fost un plan tactic sau cum vreti voi sa-l numiti. A trebuit sa accept asta, pentru ca ei nu mai aveau nevoie de mine si fiecare poate sa traga concluziile. Trebuie sa-mi vad de viata mea la Atleti, dar imi pare rau ca prietenii mei au probleme. Dar e doar o perioada, golurile vor veni", a declarat Surez pentru Marca.

Luis Suarez a vorbit despre Lionel Messi si a declarat ca a fost ranit de modalitatea in care a fost indepartat de la Barcelona.

"Vorbim foarte des, dar, sincer va spun, atunci cand se intampla asta, vorbim despre vietile noastre. Amandoi am avut aniversari ale copiilor recent, vorbim despre viata, despre virus, despre orice altceva si foarte putin despre fotbal. Suntem foarte preocupati de familiile noastre decat de ceea ce se intampla in fotbal", a spus Suarez despre Messi.

"Am fost trist si ranit de felul in care am plecat, ceea ce stiti deja. Dar, ma simt mandru. Atunci cand nu am mai fost dorit acolo, am gasit un alt loc unde sunt dorit. Mi-am regasit fericirea si ma bucur de aceasta perioada", a declarat jucatorul lui Atletico.

Suarez nu a avut nevoie de o perioada de adaptare si a devenit repede unul dintre cei mai buni marcatori de la Atletico Madrid. Varful uruguayan a marcat 5 goluri in 9 meciuri pentru echipa din capitala Spaniei.