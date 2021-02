ULTIMA ORA! Fanii dinamovisti au rezolvat o noua problema a clubului! Gigi Multescu si-a recuperat banii si va continua in Stefan cel Mare

Suporterii lui Dinamo continua lupta pentru redresarea situatiei financiare a clubului.

Membrii Peluzei Catalin Hildan au anuntat pe pagina oficiala de Facebook faptul ca i-au achitat lui Gigi Multescu salariile restante, iar acesta a acceptat sa continue la clubul din Stefan cel Mare.

Multescu a acceptat sa pregateasca echipa in poate cel mai dificil moment din istoria ei, in primavara lui 2020, cand Dinamo avea foarte multi fotbalisti indisponibili din cauza infectarilor cu coronavirus si echipa era serios amenintata cu retrogradarea.

Desi a obtinut rezultate bune, iar echipa s-a salvat in cele din urma, Multescu a fost ignorat total in momentul in care la echipa au ajuns Cortacero si oamenii sai si nu a primit niciun ban pana la interventia suporterilor.

Informatia a fost confirmata si de pagina oficiala de Facebook a clubului.