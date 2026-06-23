GALERIE FOTO Portughezii au reacționat după recordul stabilit de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026. Ce au scris și despre Messi

Portughezii au reacționat după recordul stabilit de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026. Ce au scris și despre Messi CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cu 5-0 s-a impus Portugalia în fața Uzbekistanului la Houston, în Texas.

TAGS:
Cristiano RonaldoRonaldoPortugaliaCM 2026Cupa Mondiala 2026
Din articol

Pe ”NRG Stadium”, lusitanii ai bifat primele trei puncte din Grupa K, după ce în prima rundă contra congolezilor tabela de marcaj a indicat 1-1 la capătul celor 90 de minute.

Portugalia - Uzbekistan a marcat și câteva recorduri stabilite de Cristiano Ronaldo (TOATE DETALIILE AICI).

Portughezii au reacționat după recordul stabilit de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026. Ce au scris și despre Messi

  • Imago1078777045
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

După ”dubla” înscrisă de CR7 la Houston, presa din Portugalia a scris că starul lui Al Nassr a făcut un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale.

Portughezii au evidențiat și că Ronaldo poate ajunge în Top 10 cu un singur gol.

”Ronaldo face un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale”, a titrat abola.pt.

”Dubla reușită împotriva Uzbekistanului l-a propulsat pe căpitanul naționalei pe o poziție importantă, aducându-l la doar un meci distanță de top 10, datorită numărului de meciuri jucate.

Cele două goluri marcate de Cristiano Ronaldo împotriva Uzbekistanului l-au ajutat să urce semnificativ în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial. La 41 de ani, atacantul portughez are zece goluri semnate în 24 de meciuri disputate la șase ediții ale Cupei Mondiale.

Un loc în top 10 este la doar un gol distanță, însă liderul, Messi, este încă foarte departe”, au scris portughezii.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain)

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
ARTICOLE PE SUBIECT
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
ULTIMELE STIRI
Portugalia - Uzbekistan 5-0 | Cristiano Ronaldo a reușit „dubla”! Victorie importantă pentru lusitani
Portugalia - Uzbekistan 5-0 | Cristiano Ronaldo a reușit „dubla”! Victorie importantă pentru lusitani
Ce se întâmplă cu Raphinha după ce s-a accidentat la Campionatul Mondial: starul Braziliei a luat decizia
Ce se întâmplă cu Raphinha după ce s-a accidentat la Campionatul Mondial: starul Braziliei a luat decizia
Anglia - Ghana pentru calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial, de la 23:00! Echipele de start
Anglia - Ghana pentru calificarea în șaisprezecimile Campionatului Mondial, de la 23:00! Echipele de start
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
Universitatea Craiova a anunțat transferul: „Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo!”
Universitatea Craiova a anunțat transferul: „Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Franța - Irak 3-0 | ”Cocoșul galic” câștigă la Philadelphia, la capătul unui meci care a fost întrerupt două ore din cauza furtunii

Franța - Irak 3-0 | ”Cocoșul galic” câștigă la Philadelphia, la capătul unui meci care a fost întrerupt două ore din cauza furtunii

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă



Recomandarile redactiei
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
Spectacol pe piața transferurilor din România! Clubul a realizat 11 transferuri și le-a prezentat oficial
Tatăl lui Drăguș a făcut anunțul după ce s-a scris că merge la FCSB
Tatăl lui Drăguș a făcut anunțul după ce s-a scris că merge la FCSB
Universitatea Craiova a anunțat transferul: „Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo!”
Universitatea Craiova a anunțat transferul: „Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo!”
Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii
Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii
Georgina Rodriguez, răsfăț total pe yacht! Partenera lui Ronaldo știe cum să-și cucerească fanii: ”Superbă ca întotdeauna”
Georgina Rodriguez, răsfăț total pe yacht! Partenera lui Ronaldo știe cum să-și cucerească fanii: ”Superbă ca întotdeauna”
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Internaționalul român propus la echipa lui Ronaldo: ”Nu este exclus!”
Internaționalul român propus la echipa lui Ronaldo: ”Nu este exclus!”
Echipa la care joacă titulari Zidane și Stoichkov luptă pentru promovarea în La Liga, acolo unde deja a ajuns Ronaldo! UPDATE Alex Pașcanu încearcă imposibilul
Echipa la care joacă titulari Zidane și Stoichkov luptă pentru promovarea în La Liga, acolo unde deja a ajuns Ronaldo! UPDATE Alex Pașcanu încearcă imposibilul
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

stirileprotv Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

stirileprotv Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!