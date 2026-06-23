Portughezii au reacționat după recordul stabilit de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026. Ce au scris și despre Messi

Portugalia - Uzbekistan a marcat și câteva recorduri stabilite de Cristiano Ronaldo ( TOATE DETALIILE AICI ).

Pe ”NRG Stadium” , lusitanii ai bifat primele trei puncte din Grupa K, după ce în prima rundă contra congolezilor tabela de marcaj a indicat 1-1 la capătul celor 90 de minute.

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Foto: Imago Images

După ”dubla” înscrisă de CR7 la Houston, presa din Portugalia a scris că starul lui Al Nassr a făcut un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale.

Portughezii au evidențiat și că Ronaldo poate ajunge în Top 10 cu un singur gol.

”Ronaldo face un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale”, a titrat abola.pt.

”Dubla reușită împotriva Uzbekistanului l-a propulsat pe căpitanul naționalei pe o poziție importantă, aducându-l la doar un meci distanță de top 10, datorită numărului de meciuri jucate.

Cele două goluri marcate de Cristiano Ronaldo împotriva Uzbekistanului l-au ajutat să urce semnificativ în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial. La 41 de ani, atacantul portughez are zece goluri semnate în 24 de meciuri disputate la șase ediții ale Cupei Mondiale.

Un loc în top 10 este la doar un gol distanță, însă liderul, Messi, este încă foarte departe”, au scris portughezii.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain)

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus)