Cristiano Ronaldo, replică pentru contestatari. Ce a spus portughezul după ce a scris istorie la Cupa Mondială 2026

Cristiano Ronaldo, replică pentru contestatari. Ce a spus portughezul după ce a scris istorie la Cupa Mondială 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a făcut spectacol în al doilea meci la Campionatul Mondial din 2026.

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Cristiano RonaldoCM 2026Cupa MondialaRonaldoPortugaliaCampionatul Mondial
Din articol

După o evoluție extrem de ștearsă în prima rundă din Grupa K cu DR Congo (1-1), Cristiano Ronaldo a bifat un joc solid în a doua etapă din faza grupelor la Houston, în Texas, pe ”NRG Stadium”, împotriva naționalei Uzbekistanului.

Cristiano Ronaldo a înscris de două ori și a setat câteva recorduri la Campionatul Mondial (DETALII AICI).

Cristiano Ronaldo, replică pentru contestatari. Ce a spus portughezul după ce a scris istorie la Cupa Mondială 2026

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Foto: Imago Images

Imediat după meci, publicația lusitană abola.pt a scris că Ronaldo a strigat în fața camerelor ”M-am întors, m-am întors!”, imediat după fluierul final de la Houston.

La flash-interviu, pentru Sport TV, a explicat gestul pe care l-a făcut imediat după ce s-a pus punct meciului cu Uzbekistan.

”E ca să nu uite!”, a spus Ronaldo care, ulterior, a fost întrebat dacă a ales cel mai bun răspuns pentru criticile din ultima perioadă: ”Întotdeauna!”, a fost replica portughezului.

”Sunt foarte fericit, dar cel mai important lucru e munca pe care a făcut-o echipa și cât de încrezători am fost în noi. Echipa a mers bine, am evoluat mult”, a mai spus Cristiano Ronaldo, citat de abola.pt.

Portughezii au reacționat după recordul stabilit de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026. Ce au scris și despre Messi

După ”dubla” înscrisă de CR7 la Houston, presa din Portugalia a scris că starul lui Al Nassr a făcut un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale.

Portughezii au evidențiat și că Ronaldo poate ajunge în Top 10 cu un singur gol.

”Ronaldo face un salt uriaș în lista celor mai buni marcatori din toate timpurile la Campionatele Mondiale”, a titrat abola.pt.

”Dubla reușită împotriva Uzbekistanului l-a propulsat pe căpitanul naționalei pe o poziție importantă, aducându-l la doar un meci distanță de top 10, datorită numărului de meciuri jucate.

Cele două goluri marcate de Cristiano Ronaldo împotriva Uzbekistanului l-au ajutat să urce semnificativ în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial. La 41 de ani, atacantul portughez are zece goluri semnate în 24 de meciuri disputate la șase ediții ale Cupei Mondiale.

Un loc în top 10 este la doar un gol distanță, însă liderul, Messi, este încă foarte departe”, au scris portughezii.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain)

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus)

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